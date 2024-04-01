يوشيتو ياهاجي.. حزن في يوم الفوز

المصدر: دبي - البيان

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فقد المدرب الياباني يوشيتو ياهاجي والده صباح أمسية كأس دبي العالمي، ولذلك غابت عن ملامح وجهه فرحة الفوز بلقب «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، الذي جاء عبر النجم «فوريفر يانغ» لسوسومو فوجيتا.

وقال المدرب يوشيتو ياهاجي: «أشعر بالحزن، في الصباح تم إبلاغي بوفاة والدي، الذي اعتبره معلمي الأول، ومرشدي في حياتي كلها، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إليه». وفور نهاية المؤتمر الصحافي المخصص للمدربين، قام عدد كبير من الإعلاميين بمواساة المدرب الياباني وتقديم العزاء له، مشيدين في الوقت ذاته برباطة جأشه، وقدرته على الحديث مع الجميع، على الرغم من مصابه الجلل.

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