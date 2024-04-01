خيول «جودمونت» تخلد ذكرى مؤسسها خلال الشوط العالمي

المصدر: دبي -البيان

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عادت خيول «جودمونت» بقوة خلال الأمسية الـ 28 من كأس دبي العالمي، عبر «لوريل ريفر»، الذي توج بلقب الشوط التاسع الرئيس لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مهدياً المملكة العربية السعودية الشقيقة، الإنجاز الثالث لها في الشوط الرئيس، والثاني لـ «جودمونت»، عقب الإنجاز الأسطوري لـ «أورجيت» عام 2017، بقيادة مايك سميث، وإشراف بوب بافرت، بينما جاء الفوز الثاني عن طريق «كنتري جرامر» لـ «إسطبلات زيدان للسباق»، بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف بوب بافرت عام 2022.

إنجازات خالدة

وخلد الإنجاز العالمي، ذكرى مؤسس إسطبلات و مزارع «جودمونت»، الأمير الراحل خالد بن عبد الله آل سعود الذي يعد أحد أبرز ملاك الخيول في العالم، نظراً للإنجازات التي حققتها إسطبلاته عالمياً، إذ أبدى الراحل اهتمامه بعالم الخيول في خمسينيات القرن الماضي، ولكنه لم يدخل السباقات كمالك إلّا في عام 1977، وحقق فوزه الأول في السباقات الكلاسيكية عن طريق «نون فاكت»، الذي أهداه أول لقب سباق ألفي غينيز الإنجليزي في العام 1980، ليصبح بالتالي أول مالك من الشرق الأوسط يحقق الفوز في سباق كلاسيكي بريطاني.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، أسس إسطبلات «جودمونت»، والتي أظهرت عدداً من الأسماء الأسطورية، أبرزها «فرانكل»، أحد أعظم الخيول المهجنة في العالم، الذي اعتزل السباقات محققاً 14 فوزاً من 14 مشاركة، قبل أن يعتزل في 2010، ولم يمضِ وقت طويل حتى أنتجت المزرعة «إنيبل» الفائزة في 11 سباقاً من الفئة الأولى. وحصد الإسطبل الفوز في أكثر من 500 سباق، 440 منها من إنتاج مزارعه الخاصة، و118 منها في سباقات الفئة الأولى، 102 منها من مواليد المزرعة.

جوائز عالمية

كما نال الراحل عدداً من الجوائز العالمية، أبرزها الجائزة العليا للعطاء الدؤوب خلال النسخة الأولى من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، كما حصل الراحل على 17 جائزة اكليبس التقديرية في الولايات المتحدة، تقديراً لأدائه الرائع كبطل للملاك في أمريكا في الأعوام 1992، 2003، 2016، 2017، وكذلك حصوله على لقب أفضل المربين خمس مرات في 1995، 2001، 2002، 2003، و2009، وفي بريطانيا، حصل الراحل على بطولة الملاك في 2003، و2010 و2011.

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