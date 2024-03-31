محمد الشحي أول إماراتي وعربي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

المصدر: وام

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انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، بالإجماع، سعادة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، نائباً لرئيس الاتحاد.

وجاء انتخاب الشحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل على هامش كأس دبي العالمي 2024، ليصبح أول عربي وإماراتي يفوز بهذا المنصب الرفيع في الاتحاد القاري الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا والشرق والأوسط.

وتوجه الشحي بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعم سموهم اللامحدود لرياضة الفروسية في الدولة والعالم، ما أسهم في تطورها وازدهارها ورفعتها على جميع المستويات، كما أثنى على متابعة واهتمام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

وقال: "فخور بهذا الاختيار الذي يتوج جهود قيادتنا الرشيدة في دعم تطور رياضة الفروسية وسباقات الخيل على مستوى العالم، وسيكون أثر دولة الإمارات في تطوير سباقات الخيل على المستوى القاري كبيراً، كما أشكر الثقة الغالية من الدول التي صوتت بالإجماع على اختياري لهذا المنصب في الاجتماع الحضوري وعن بعد في دبي على هامش كأس دبي العالمي، وهذا اختيار كبير لدولة الإمارات لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والخليج، يعكس الثقة في أبناء الإمارات الذين كان لهم أثر ملموس في تقديم الصورة المميزة في المناصب المختلفة على مستوى القارة والعالم".

من جانب آخر أثنى سعادة محمد سعيد الشحي، على التميز المستمر لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم سباق دبي العالمي حتى وصوله إلى النسخة الـ 28 في مضمار "ميدان" العالمي، وقال إن هذا الحدث يؤكد ريادة دبي في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، ويبرز كعلامة مهمة سنوياً لأهم سباقات الخيول على مستوى العالم.

وأضاف:" يحافظ هذا السباق العالمي على مكانته الرائدة والمستدامة والريادية على مستوى العالم بعد أكثر من ربع قرن على انطلاقته بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة حدث عالمي يعبر عن أصالة رياضة الخيول، والشكر لنادي دبي لسباق الخيل، وفريق العمل المتميز، وأيضاً شركاء النجاح في هذا الحدث العالمي على استمرار الشراكة المتميزة التي تعكس الحرص على إظهار الصورة المشرفة عن دولة الإمارات في تنظيم واستضافة هذا الحدث الكبير بتواجد نخبة الجياد وأبرز الملاك وأمهر المدربين والفرسان من مختلف دول العالم".

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