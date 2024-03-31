وسائل الإعلام الدولية تسلط الضوء على نجاح أمسية كأس دبي العالمي 2024

المصدر: وام

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سلطت وسائل الإعلام العالمية، والمواقع الرياضية المتخصصة في سباقات الخيل، الأضواء على أمسية كأس دبي العالمي 2024 في نسختها الـ28، التي حظيت بمشاركة نخبة من خيول العالم، تنافست على مدار 9 أشواط كاملة بلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

واعتبرت وسائل الإعلام أن "أمسية كأس دبي العالمي" نجحت كعادتها في جذب انظار العالم، سواء من خلال المنافسات القوية في الأشواط التسع، والتي حفلت بالكثير من الندية والمفاجآت، وأكدت كذلك أن مضمار "ميدان" العالمي كان متميزا في استضافة واحدة من أفضل أيام سباقات الخيول في العالم، خاصة مع حفل الختام المبهر الذي شهد مجموعة من لوحات الإبهار في سماء "ميدان" باستخدام الطائرات المسيرة "الدرون" وأشعة الليزر، التي جسدت مسيرة تألق دبي مع سباقات الخيل.

ووصف "موقع بلانيتس سبورت" الشهير يوم السبت الموافق الـ30 مارس، بأنه واحد من أكبر الأيام في سباقات الخيول بالعالم، في ظل قدرة مضمار "ميدان" على جلب أفضل الخيول على هذا الكوكب للتنافس في كأس دبي العالمي الذي يتمتع بمكانة مرموقة.

واعتبرت شبكة "سكاي سبورتس" أن فوز الجواد الإماراتي "ريبيلز رومانس"، الإيرلندي المولد، بكأس "لونجين دبي شيماء كلاسيك" ثامن أشواط كأس دبي العالمي، في نسخته الـ28، بمثابة إعادة لقصة حب بين الخيول الإيرلندية المولد مع "مضمار ميدان" العالمي، مشيرة إلى أن فوز "ريبيلز رومانس"، البالغ من العمر 6 سنوات، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، كان بمثابة مفاجأة بعد تعرضه لبعض الصعوبات على مدار العام السابق، علاوة على وجود أكثر من منافس قوي في هذا السباق، لكنه استعاد رونقه على مضمار "ميدان".

واعتبر موقع "هورس راسينج نيشن" المتخصص في سباقات الخيول في الولايات المتحدة الأمريكية أن نسخة عام 2024 من كأس دبي العالمي، واحدة من أفضل نسخ البطولة على مدار تاريخها فيما يتعلق بمستوى المنافسة في الشوط الرئيسي.

وقال: "منذ عام 2017 عندما فاز الجواد "آروجيت" بالشوط الرئيسي في كأس دبي العالم، اعتبر البعض إنه كان أفضل أداء في تاريخ السباق، وبالمعنى الأوسع، أحد أفضل العروض على الإطلاق".

وأضاف: "الآن من الوارد أن يكون "لوريل ريفر" قد تمكن من تجاوز هذا الأداء خلال جولة مميزة في سباق الفئة الأولى، بشوط كأس دبي العالمي بقيمة 12 مليون دولار في مضمار ميدان".

وتابع موقع "يو إس راسينج": "12 مليون دولار كانت سبباً كي يركض "لوريل ريفر" ويحقق لقب الشوط الرئيسي في كأس دبي العالمي 2024 الذي تبلغ جائزته هذا المبلغ الكبير من بين إجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار لأشواط الأمسية".

وقال: "قبل المشاركة في السباق كان جميع العاملين في مزارع "جودمونت" يتساءلون عن سبب عدم مشاركة "لوريل ريفر" في سباق كأس دبي العالمي، لكن الجواد كان يستعد لتقديم عرض مذهل للسرعة المبكرة، خاصة بعدما تقدم من المركز 12 في البداية، ولم يواجه أي تحد من قبل المرشحين الأبرز، أوشبا تيسورو (الثاني)، وسينور بوسكادور (الثالث)، وديرما سوتوجاكي (السادس)، ونيوجيت (التاسع) وفاز بـ 8 أطوال ونصف".

وسلطت صحيفة "ذا إيريش صن" الإيرلندية الضوء على الانتصار الكبير الذي حققه الفارس الإيرلندي تاج أوشي قائد الجواد البطل "لوريل ريفر" الفائز بلقب الشوط الرئيسي في كأس دبي العالمي 2024.

ووصفت الصحيفة ما حققه تاج أوشي بأنه كان مفاجأة كبرى تقدر بالملايين، وقالت: "الفارس قليل الكلام يترك المشاهدين "عاجزين عن الكلام" بفوزه المفاجئ بكأس دبي العالمي الذي تبلغ قيمته الملايين".

واستطاع تاج أوشي قيادة "لوريل ريفر" إلى خط النهاية بفارق كبير عن أقرب منافسيه الجواد "أوشبا تيسورو" من (اليابان) بفارق وصل إلى 8 أطوال ونصف الطول.

وأضافت: "لم يكن من الممكن اللحاق بالفارس المخضرم خلال قيادته "لوريل ريفر" فيما يمكن أن يعتبر هذا الفوز هو الأكثر تفوقاً في كأس دبي العالمي على الإطلاق".

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