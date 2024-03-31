طيران الإمارات و«إيه سي ميلان» يعرضان عملاً فنياً فريداً في كأس دبي العالمي

المصدر: البيان

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كشفت طيران الإمارات ونادي إيه سي ميلان، عن عمل فني يجمع بين الرياضة والثقافة والفنون، وذلك خلال فعاليات كأس دبي العالمي 2024، الذي أقيم على مضمار ميدان.

وصمّم العمل الفني المبتكر، خصيصاً لهذا الحدث، الخطاط والمصمم عبد الكريم عبد الرحمن، المعروف باسم كريمغرافي، وهو عبارة عن مجسم لحصان، مكون من 187 قميصاً لنادي ميلان تم ترتيبها بشكل فني. وعُرض هذا العمل الجذّاب مقاس 8 × 8 أمتار على المسطّح العشبي المجاور لحلبة الاستعراض، واستمتع بمشاهدته جمهور كأس دبي العالمي في المدرجات.

ويعد كأس دبي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ذروة موسم سباقات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكّلت مشاركة نادي ميلان لحظة تاريخية، حيث تعد أول أنشطة النادي في فعاليات طيران الإمارات لسباق الخيل، ما يسهم في تعزيز شراكته المميزة مع طيران الإمارات منذ عام 2007.

وشهد الحدث، المدير التنفيذي لنادي إيه سي ميلان، جورجيو فورلاني، والشريك التشغيلي لشركة "رد بيرد كابيتال بارتنرز" والمستشار الأول للنادي زلاتان إبراهيموفيتش، والمدير التجاري للنادي مايكل أوتل.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات- الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: "ترتبط طيران الإمارات بشراكة تمتد لأكثر من 17 عاماً مع نادي إيه سي ميلان، وأخرى مع كأس دبي العالمي منذ 28 عاماً، ويسعدنا، من هذا المنطلق، تجسيد التقارب بين شراكاتنا وتمثيلها بهذه الطريقة الفنية الفريدة، لتشكل لحظة ملهمة ومبتكرة يستمتع بها عملاؤنا في حدث عالمي المستوى، بالاستفادة من هذه الشراكات الاستثنائية والاحتفال بالتقاء الرياضة والثقافة والفنون".

وقال المدير التجاري لنادي "إيه سي ميلان"، مايكل أوتل: "تعاون طيران الإمارات مع نادي إيه سي ميلان في هذا الحدث الرائع هو أمر ملهم، فهذا العمل الفني لا يحتفي فقط بجمال الرياضة والتنوع الثقافي والجمع بين كرة القدم وسباق الخيل فحسب، بل يعكس أيضاً روح النادي وقدرته على أن يكون جهة فاعلة في قطاعات جديدة مثل الفنون".

ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في تعاون نادي "إيه سي ميلان" مع طيران الإمارات، ما يعزز الشراكة بين العلامتين التجاريتين ويرسخ حضور النادي في منطقة الشرق الأوسط، عدا عن التزامه بالتعامل مع جماهيره من خلال مثل هذه المبادرات المبتكرة.

ويحظى نادي "إيه سي ميلان" بقاعدة جماهيرية ضخمة تزيد على 35 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و2.5 مليون مشجع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان النادي قد افتتح مقره الإقليمي في دبي، تحت اسم "كازا ميلان دبي"، نهاية العام الماضي، وذلك في خطوة استراتيجية ضمن خطط التوسع عالمياً تحت إدارة "ريد بيرد كابيتال"، لتعزيز التزام "إيه سي ميلان" تجاه سوق منطقة الشرق الأوسط.

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