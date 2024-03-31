حمدان بن محمد يهنئ محمد الشحي بانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

المصدر: دبي - علي الظاهري

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محمد سعيد الشحي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق والأوسط.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «تزامناً مع كأس دبي العالمي للخيول.. سعدنا بانتخاب أول عربي وأول إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق والأوسط.. تهانينا لمحمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة سباقات الخيل في الدولة، بهذا المنصب القاري المهم.. ونسعد بوجود أبناء الإمارات في هذه المنظمات المهمة وتقلدهم مسؤوليات دولية كبرى».

وأعرب محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره وسعادته بانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتقدم الشحي بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، على الدعم الكبير والثقة الغالية لأبناء الوطن. وأشار الشحي إلى أنه تم انتخابه على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي تزامن مع النسخة 28 لأمسية كأس دبي العالمي في مضمار ميدان بدبي، متمنياً التوفيق في المهمة المقبلة لتمثيل الإمارات خير تمثيل في الاتحاد القاري.

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