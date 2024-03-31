بوبات سيمار: فوزي بالكأس العالمي أهم من بطولة المدربين

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد المدرب بوبات سيمار أن تتويجه أمس بلقب كأس دبي العالمي مع «لوريل ريفر» هو أهم من صدارة بطولة المدربين لموسمنا المحلي الحالي، إذ بلغ رصيده عقب تحقيقه اللقب العالمي، ولقب «دبي غولدن شاهين» إلى 36 انتصاراً متعادلاً مع المدرب مايكل كوستا.

وأضاف أن وقوع البطل في البوابة رقم «12» لم يكن التحدي الأساسي لنا، إذ إن النجم يتمتع بالسرعة التي يستطيع من خلالها التقدم دون إرهاق أو تعب والابتعاد عن المنافسين بفارق طويل جداً، وهذا الذي شاهدنا خلال الشوط.

خطط مقبلة

وكرر بوبات سيمار شكره وتقديره لـ«مزرعة جودمونت» صاحبة الإنجازات العالمية منذ تأسيسها على يد الأمير الراحل خالد بن عبدالله آل سعود، على إعطائه فرصة تدريب أحد خيولهم المميز، وهو حلم الطفولة وتحقق بالفعل مع التتويج باللقب الغالي.

وكشف بوبات سيمار أن الوجهة المقبلة سيحددها ملاك البطل، إلا أن المؤشرات الأولية تشير لبقاء البطل في دبي، والمشاركة العام المقبل في «كأس السعودية» والدفاع عن لقب «كأس دبي العالمي».

وأكد الفارس تاغ أوشي أن الفوز بلقب كأس دبي العالمي هو حلم لم يتوقعه طوال مسيرته في عالم سباقات الخيل في الدولة، معبراً عن جزيل امتنانه لملاك «مزرعة جودمونت»، «على إعطاء الفرصة لي لقيادة البطل»، إذ كانوا بإمكانهم تكليف أحد الفارسن العالميين، ولكن ثقتهم العالية بقدراتي، جعلتني أتحمل مسؤولية قيادة هذا النجم المميز.

وأضاف: إن «لوريل ريفر» منذ أن قام المدرب بوبات سيمار بالإشراف على تدريباته، رأيت مدى قوة البطل، إذ يمتلك سرعة خارقة قادرة على تجاوز كافة المنافسين، وهذا ما ظهر جلياً في «برج نهار» خلال أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» أوائل الشهر الحالي، ويومها قررنا عقب التشاور مع الملاك المشاركة إلى شوط كأس دبي العالمي».

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