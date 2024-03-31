3 أرقام قياسية جديدة في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: دبي- ياسر قاسم، وعلي الظاهري

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سجلت النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي 3 أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في حفل ختام الأمسية العالمية من خلال إطلاق أكبر شاشة عرض محلقة في السماء، وأكبر صورة معروضة لكأس دبي العالمي، وأكبر شعار يزين السماء بواسطة طائرات الدرون.

ورسمت 4000 طائرة درون لوحات رائعة في سماء مضمار ميدان بعد نهاية الحدث العالمي، في عرض مذهل ومدهش نال إعجاب الحضور في المضمار، ومن خلف الشاشات عبر أكثر من 40 قناة فضائية نقلت الحدث، وعبر العرض المدهش عن المناسبة بشكل بديع حينما رسمت الطائرات صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، زيادة على اللوحات التعبيرية عن المناسبة، ومن بينها رمزية كأس دبي العالمي والخيول، وزاد على ذلك عرض ضوئي توافق مع المناسبة.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بنجاح كأس دبي العالمي الذي تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة. وأضاف قائلاً لـ«البيان» إن النسخة 28 كانت ناجحة بجميع المقاييس سواء على مستوى مشاركة الخيول في مختلف أشواط الأمسية أو على مستوى التنظيم، إضافة إلى نجاح الحضور الجماهيري الذي زين مدرجات ميدان.

مشيداً بجهود فرق العمل المكثفة التي كانت على قدر التحدي والمسؤولية لإظهار الحدث في أبهى حلة، مثمناً جهود جميع شركاء الحدث من جهات راعية وحكومية ومؤسسات وشركات وأفراد وكل من أسهم في نجاح الحدث.

وأوضح العظب أن مسك ختام الأمسية شهد تحقيق 3 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» في حفل الختام الذي استمتع بفعالياته الجمهور الحاضر في مضمار ميدان العالمي.

مشيراً إلى أن المحافظة على المستوى العالي والمميز للحدث تتطلب جهداً كبيراً، خاصة وأن بطولة بحجم كأس دبي العالمي تحتاج إلى تحضيرات خاصة في ظل استقطاب أعداد كبيرة من نخبة خيول العالم التي تحظى باهتمام الجمهور الذي استمتع بالفعاليات المصاحبة. واختتم العظب قائلاً: إن التحضيرات للموسم المقبل تبدأ مبكراً، وتشتمل على إقامة العديد من الفعاليات والأحداث.

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