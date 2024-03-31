«ريبلز رومانس» يمنح جودلفين السعادة في «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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توج «ريبلز رومانس» لجودلفين بلقب الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:26.72 دقيقة وبفارق طولين عن «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات»، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف هيدياكي فوجيوارا.

وجاءت في المركز الثالث «ليبيرتي آيلاند» لـ«شركة صنداي للسباقات»، بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب ميتسوماسا ناكوشيدا.

ثقة كاملة

وعبر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق الإسطبل الأزرق الملكي لقب الشوط، كاشفاً أن الفارس وليام بيوك هو من قام بوضع الخطة، وتمت مناقشتها قبل أيام من المشاركة في السباق، مضيفاً أنه يثق في حدس الفارس المتميز الذي لديه خبرة كبيرة مع البطل.

وأكد شارلي آبلبي أن البطل سيخلد للراحة، وبعدها سيشارك في أحد السباقات الرئيسية الفئوية في هونغ كونغ.

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