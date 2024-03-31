النجم الياباني «فوريفر يانغ» يؤكد التوقعات في «ديربي الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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واصل النجم الياباني «فوريفر يانغ» لسوسومو فوجيتا عروضه المميزة في المنطقة، وحصد لقب الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «أتلانتس ذا رويال» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، مسجلاً زمناً قدره 1:57.89 دقيقة وبفارق طولين عن «أوتو بان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

إهداء

وجاء في المركز الثالث «بانداغيت» لـ«نادي أدلفي ريسينغ وإسطبلات ماداكيت وإسطبل كورمس ريسينغ وإسطبل أون ذا رايز أغين»، بقيادة الفارس ديلان دافيس، وإشراف المدرب كريستوف كليمنت.

وأهدى المدرب يوشيتو ياهاجي، الإنجاز إلى والده الذي رحل في يوم السباق، واصفاً إياه باليوم الحزين في حياته الشخصية على الرغم من تحقيقه الفوز في الأمسية.

ترقب

وتحدث المدرب الياباني عن أداء البطل الذي وصفه بأنه غير المستغرب، خاصة أن الترشيحات رجحت كفته منذ الفوز بلقب «الديربي السعودي» الشهر الماضي، وكاشفاً في الوقت ذاته بأن المشاركة في «ديربي كنتاكي» تعتمد على إمكانية البطل، وسيترك الأمر إلى المالك في اتخاذ القرار النهائي.

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