«توز» يفرض نفسه بطلاً لـ «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي - البيان

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ظفر «توز» لـ«إسطبل داكي» بالشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:10.19 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «دون فرانكي» لماكوتو هايانو، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب تاكاشي سايتو.

ترتيب

وحل في المركز الثالث «ناكاتومي» لفترياني هاي وقطر للسباقات، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ويسلي وارد.

استحقاق



ورفض المدرب بوبات سيمار اعتبار فوز «توز» مفاجأة، على الرغم من أن الترشحيات كانت تميل إلى النجم الياباني «ريميك» لكوجي مايدا نجم «كأس الرياض للسرعة» وحامل لقب النسخة الماضية «سيبليوس» لجون بارك وديليا ناش.

ثناء

وأضاف أن البطل أقوى حصان سرعة في دولة الإمارات، لذا ليس من المستغرب أن يقارع الكبار ويخطف اللقب منهم، والدليل الأداء الذي قدمه خلال الموسم الإماراتي.

وكشف بوبات سيمار أن البطل سيخلد للراحة بعد هذا الموسم الطويل، وبعدها سيعود مجدداً إلى السباقات.

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