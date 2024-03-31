«فاكتور شيفال» يخطف لقب «دبي تيرف»

المصدر: دبي - البيان

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خطف «فاكتور شيفال» لـ«تيم فالور ذ.م.م - جاري باربر» لقب الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب جيروم رينير، مسجلاً زمناً قدره 1:45.91 دقيقة وبفارق رأس عن «نامور» لـ«شركة ومزرعة كاروت لمتد» بقيادة الفارس كريستيان ديمورور وإشراف المدرب توموكازو تاكانو.

وجاء «دانون بيلوجا» لـ«شركة دانوكس» في المركز الثالث بقيادة الفارس جواو موريرا، وإشراف المدرب نوري يوكي هوري. وشهد الشوط مشاركة 16 خيلاً، أبرزها حامل لقب النسخة الماضية «لورد نورث» لـ«سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، والنجم الياباني «دو ديوس» لـ«شركة كيفرس» بقيادة الفارس يوتاكا تاكي، وإشراف المدرب ياسو توموميتشي، و«نشوى» لعماد الصقر نجمة «الأوكس الفرنسي» العام 2022، بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«ميشرد تايم» لجودلفين بطل «جبل حتا»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأكد جيروم رينير مدرب «فاكتور شيفال» بطل «دبي تيرف» أنه كان متفائلاً بتحقيق النجم اللقب على الرغم من وجود أقوى الخيول المرشحة في الشوط.

وأضاف أن الخطة هي البقاء في دبي وإعداد البطل للمشاركة في سباق «كوين إليزابيث كب» في هونغ كونغ أو العودة إلى فرنسا والتحضير للسباقات الأوروبية الكلاسيكية.

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