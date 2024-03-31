محمد الأحمد: الحضور الجماهيري لوحة جميلة في «ميدان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، أن النسخة 28 من كأس دبي العالمي شهدت تنافساً قوياً في معظم الأشواط، ابتداءً من السباق الافتتاحي «كحيلة كلاسيك»، وصولاً إلى الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، وأضاف، لـ «البيان»، أن سجل وتاريخ الخيول الأبطال المشاركة في أشواط الأمسية يؤكد مدى قوة السباقات في النسخة 28، مشيراً إلى أن الحدث هذا العام يواصل تميزه بحضور جماهيري غفير، بعد أن شهد مضمار «ميدان» العالمي زحف الجماهير في وقت مبكر لمتابعة الأمسية، في أجواء رمضانية مميزة، ما يعكس نجاح الحدث بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، والحضور الجماهيري رسم لوحة جميلة في «ميدان».

وتوجه الأحمد بالتهنئة إلى محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، الذي يعد من الكفاءات المميزة، والإنجاز يعتبر مصدر فخر واعتزاز، باعتباره أول إماراتي وخليجي وعربي يتقلد هذا المنصب.

واختتم الأحمد حديثه قائلاً: الجمهور قضى أمسية جميلة ورائعة في مضمار «ميدان» العالمي، بعد أشواط مليئة بالتحدي والإثارة، امتدت حتى الأمتار الأخيرة من السباق، خاصة في ظل مشاركة نخبة الخيول الأبطال، وأشهر المدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم.

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