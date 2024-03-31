خليفة الفلاسي: تنظيم مميز ومنافسات قوية

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، عضو مجلس الإدارة بنادي دبي لسباق الخيل، أن كأس دبي العالمي مسك ختام موسم سباقات ناجح في مضمار «ميدان» العالمي، وكانت المؤشرات إيجابية بعد التنظيم المميز، ابتداءً من سلسلة كرنفال كأس دبي العالمي، مروراً بأمسية «سوبر ساترداي»، التي شهدت حضور 17 ألف شخص، بالمقارنة مع 7 آلاف العام الماضي، ووصولاً إلى الحدث الأبرز «كأس دبي العالمي».

وأشار إلى أن إعادة جدولة سباقات الكرنفال آتت ثمارها، خصوصاً أن تنظيم السباقات كل أسبوعين أتاح الفرصة أمام الخيول للمشاركة في سباقات أخرى في المنطقة.

وأضاف الفلاسي لـ «البيان»، أن النسخة 28 شهدت منافسة قوية في معظم الأشواط، أبرزها «كأس دبي العالمي»، بمشاركة نخبة خيول العالم، من بينها بطل النسخة الماضية ممثل اليابان «أوشبا تيسورو»، والجواد «سنيور بوسكادور» بطل كأس السعودية، بجانب مجموعة أخرى من الخيول القادمة من فرنسا وغيرها من الدول، مشيراً إلى أن الاستعدادات لكأس دبي العالمي كانت مكثفة، لإظهار الحدث بمستوى يليق باسم ومكانة دبي، خاصة بعد نجاح تجربة العام الماضي التي تعد الأولى في شهر رمضان المبارك.

وأكد الفلاسي، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحضور سموه المتواصل للحدث العالمي، بمثابة دافع معنوي كبير لجميع فرق العمل، خاصة بعد الإشادة بأول نسخة تقام في شهر رمضان العام الماضي، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى سموه على كل ما يقدمه للفروسية ولأهل الخيل في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز