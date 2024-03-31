راشد النعيمي: لقاء فارس العرب هو الفوز والناموس

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومالك مؤسسة «آر آر آر» للسباقات، أن الفوز والناموس في أمسية كأس دبي العالمي يتجسدان في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال إن سموه يمثل الرمزية العالمية لرياضة الفروسية في العالم وبفضل اهتمام ورعاية سموه كان للإمارات نصيب وافر في التميز والريادة في السباقات، مشيراً إلى أن السعادة تكتمل في أمسية كأس دبي العالمي بلقاء سموه.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تزداد بريقاً في كل عام بما تتميز به من جميع النواحي، سواء في الجوائز المليونية في جميع الأشواط أو التنظيم والابتكار الذي تقدمه دبي نسخة بعد أخرى.

وأكد أن المنافسة في النسخة 28 على مستوى جميع الأشواط تعد صعبة بكل المقاييس إن لم تكن أصعب النسخ في مسيرة الحدث، مرجعاً ذلك إلى تقارب المستوى إلى حد كبير بين معظم الخيول المشاركة.

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