راشد بن دلموك يكرّم رعاة النسخة 28 للحدث العالمي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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كرّم نادي لسباق الخيل، الشركات الراعية لأمسية النسخة 28 لكأس دبي العالمي، بعد نهاية الشوط السابع، بحضورالشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، حيث قام بتكريم ممثلي هذه الشركات، وهم: علي عيسى المدير العام لشركة «فاين»، ماتيو شال من مؤسسة «زعبيل 1»، أحمد المطروشي بالنيابة عن «إعمار»، حميد أحمد الطاير عن «الطاير موتورز»، مرويس عزيزي وفرهاد عزيزي عن «مجموعة عزيزي العقارية»، ثيموثي كيلي المدير التنفيذي لـ «أتلانتس رويال»، عمر خوري كبير مسؤولي الأصول في «نخيل» العقارية، سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد»، ماتياس بريشان المدير التنفيذي «لونجين»، وعادل الغيث نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

جاء التكريم تقديراً للدور الذي قامت به هذه المؤسسات في رعاية السباق.

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