«تاور أوف لندن» يتميز في «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي - البيان

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حقق «تاور أوف لندن»، لملاكه ديريك سميث، وجون ماجنير، ومايكل تابور، وستبيرج، لقب الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3:17.29 دقائق، بفارق طولين عن «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب جورج دولوز.

وجاء في المركز الثالث «تراولرمان» لجودلفين، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وعبّر المدرب آيدين أوبراين، عن سعادته البالغة بالمشاركة في سباقات الأمسية، وأضاف: أمسية كأس دبي العالمي تعد من أهم المحطات الدولية في العالم التي يحرص الجميع على المشاركة فيها، وتوفر المقومات والعوامل كافة التي تجعل منا نرغب بالوجود هنا.

وعن البطل «تاور أوف لندن»، قال آيدين أوبراين: البطل حقق الفوز الشهر الماضي بلقب «كأس البحر الأحمر» خلال أمسية «كأس السعودية»، وأكد أنه كان واثقاً من قدراته في خطف لقب «كأس دبي الذهبي»، على الرغم من وجود أقوى المرشحين الذي يكن لهم كل الاحترام، كاشفاً في الوقت ذاته أن الوجهة المقبلة هي المشاركة في عدد من السباقات الكلاسيكية الإنجليزية، منها مهرجان «رويال آسكوت» الملكي هذا الموسم.

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