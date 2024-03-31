النجم الأمريكي «تو ريفرز أوفر» يفجّر المفاجأة في «جودلفين للميل»

المصدر: دبي – البيان

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فجّر النجم الأمريكي «تو ريفرز أوفر»، لتود كادي وتاي ليثرمان، مفاجأة من العيار الثقيل، باقتناصه لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، برعاية «إعمار»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس إدوين مالدونادو، وإشراف المدرب دووج أونيل، مسجلاً زمناً قدره 1:37.49 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ووك أوف ستارز» لـ «عذبة للسباقات»، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل في المركز الثالث آيزوليت» لـ «آر آر آر للسباقات»، بقيادة الفارس لويس سايز، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وقال إلخاندرو مساعد المدرب دووج أونيل، إنهم توقعوا الحلول في المركز الثالث، أو في المراكز المتأخرة، نظراً لمشاركة المرشحين «آيزوليت» لـ «آر آر آر للسباقات»، و«سعودي كراون» لـ «إسطبلات فيصل محمد القحطاني»، إلا أن البطل فاجأهم بخطف اللقب عن أبرز المرشحين.

وأضاف أن الخطط القادمة هي المشاركة في مهرجان «بريدرز كب»، الذي سيقام في أمريكا نوفمبر المقبل.

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