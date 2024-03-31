«تلال الخالدية» يهدي السعودية لقب «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي – البيان

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خطف «تلال الخالدية» لـ «إسطبلات الخالدية»، لقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، برعاية «ون زعبيل»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، مسجلاً زمناً قدره 2:13.87 دقيقة، بفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «بركة» لسلطان علي، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «عسفان الخالدية» لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بقيادة الفارس عبد الله العلوي، وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني.

وأشاد الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بالأداء الكبير لـ «تلال الخالدية»، مؤكداً أن «إسطبلات الخالدية» دائماً تتطلع للفوز في أي سباق تشارك فيه، معتبراً في الوقت ذاته أن «تلال الخالدية» و«عسفان الخالدية» هما أبطال.

بدوره، قال المدرب ناصر مطلق القحطاني، إن سر انتصار البطل على المرشح الأول، اللذين يشرف هو على تدريبهما، يعود إلى أن «تلال الخالدية» عاد لتوه إلى المشاركات، بعد غياب بسبب المرض، فيما ساهمت المشاركات الكبرى والضغط الكثير عليه في السباقات، إلى حلول «عسفان الخالدية» في المركز الثالث، كاشفاً أن الخطط القادمة قد تتضمن المشاركة في «كأس العالم للخيول العربية»، الذي سيقام ضمن مهرجان «الآرك الفرنسي» أكتوبر المقبل.

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