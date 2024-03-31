«كاليفورنيا سبانجل» يحطم الأرقام القياسية في «القوز للسرعة»

المصدر: دبي - البيان

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اقتنص «كاليفورنيا سبانجل»، لورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، لقب الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي»، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، البالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، بقيادة الفارس برينتون أفدولا، وإشراف المدرب أنطوني دا كروز، مسجلاً زمناً قدره 1:07.50، ومحطماً الزمن القياسي السابق (1:07:61 دقيقة )، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ستار أوف ميستري» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل «ديليجن هاري» لـ«ذا ديلينكوينتس»، ثالثاً بقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت، وإشراف المدرب كلايف كوكس.

وعبر المدرب أنطوني دا كروز، عن بالغ سروره بتحقيق الفوز للمرة الأولى في دبي، إذ شارك 10 مرات في سباقات الأمسية منذ انطلاقتها في مضمار ند الشبا، إلا أن الحظ حالفه هذه المرة. وأضاف أن البطل تم شراؤه لكي يشارك في سباقات الـ 1600 متر، إلا أنه خلال التدريبات أظهر قوته على مسافات الـ 1000 متر و1200 متر، كاشفاً بأن عمره الذي بلغ 6 سنوات، سيجعله يفكر بدقة في الخيارات المتاحة له.

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