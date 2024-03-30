حمدان بن محمد يتوج «لوريل ريفر» بطلاً لكأس دبي العالمي 2024

المصدر: البيان تصوير عيسى البلوشي

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توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجواد "لوريل ريفر" بشوط "كأس دبي العالمي" الشوط الرئيسي والأغلى في أمسية كأس دبي العالمي بقيادة الفارس "تاج أوشي" اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ28 في دبي.

وتمكن "لوريل ريفر" بشعار "جودمونت" تحت إشراف المدرب بوبات سيمار من حسم الشوط الأغلى الذي يمتد لمسافة 2000 متر على أرضية رملية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وشهدت منافسات الكأس هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول ويمتطيها أمهر الفرسان على مستوى العالم، حيث تنافس في أشواط الكأس التسعة 120 خيلاً من 14 دولة، أملا في الفوز بجوائز الحدث التي يصل مجموعها إلى 30.5 مليون دولار.

يذكر أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل، قد انطلق في العام 1996، وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية آنذاك لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول؛ وقد تُوّج الجواد "سيجار" لمالكه ألين بولسون بلقب النسخة الأولى من الكأس بقيادة الفارس جيري بيلي.

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