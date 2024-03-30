الجواد لوريل ريفر بطلاً لكأس دبي العالمي 2024

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (السبت)، منافسات النسخة الثامنة والعشرين من "كأس دبي العالمي" في مضمار "ميدان" العالمي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتوج الجواد السعودي لوريل ريفر بلقب شوط كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، ويعد الشوط التاسع، سباقاً من الفئة الأولى تتنافس على لقبه أفضل خيول العالم، وبلغ مسار شوط كأس دبي العالمي (2000 متراً) ويقام على أرضية رملية، ويبلغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار أمريكي، وعلى مستوى الأشواط الثمانية فقد جاءت النتائج كالتالي.

توج الجواد تلال الخالدية بقيادة عادل الفريدي، بطلاً للشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك" لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى" على المسار الرملي، برعاية "ون زعبيل" والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار بمشاركة 13 خيلاً.

وحلق الجواد "تو ريفرز اوفر" بقيادة الفارس إدوين مالدونادو بلقب الشوط الثاني "جودلفين للميل" لمسافة 1600 متر "الفئة الثانية"، على المسار الرملي برعاية "إعمار" والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار.

وأحرز الجواد "تاور أوف لندن" لقب الشوط الثالث "كأس دبي الذهبي" لمسافة 3200 متر، على المسار العشبي برعاية "الطاير للسيارات".

وتوج الجواد كاليفورنيا سبانجل بطلاً للشوط الرابع "القوز للسرعة" لمسافة 1200 متر"عشبي" برعاية "عزيزي للتطوير العقاري" والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار.

وتوج الجواد فورأفر يونغ بطلاً للشوط الخامس "ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر "الفئة الثانية" على المسار الرملي برعاية "أتلانتس ذا رويال"

وتمكن "فوريفر يانج" من مزرعة "نورذرن" المملوكة للسيد سوسومو فوجيتا وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، من حسم الشوط الخامس متفوقا على كل منافسيه.

وبهذا الفوز حصل "فوريفر يانج" على جائزة مالية قدرها 580 ألف دولار أمريكي، بينما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 200 ألف والثالث 100 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط مليون دولار أمريكي برعاية أتلانتس ذا رويال.

وحلق الجواد توز بلقب الشوط السادس "دبي جولدن شاهين" برعاية نخيل.

وتمكن "توز" من اسطبلات "داكي" وإشراف المدرب بوبات سيمار، من حسم الشوط السادس بفارق مريح عن منافسيه.

وبهذا الفوز حصل " توز" على جائزة مالية قدرها مليون و160 ألف دولار أمريكي، بينما حصل المركز الثاني على مبلغ 400 ألف والثالث 200 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 2 مليون دولار أمريكي برعاية نخيل.

وتوج الجواد فاكتور شيفال بطلاً للشوط السابع "دبي تيرف" برعاية دي بي وورلد.

وتمكن "فاكتور شيفال" المملوك لمزرعة "ماكراكن" وإشراف المدرب جيروم رينار، من حسم الشوط السابع متفوقة على منافسيها.

وبهذا الفوز حصل "فاكتور شيفال" على جائزة مالية قدرها مليونين و900 ألف دولار أمريكي، بينما حصل المركز الثاني على مبلغ مليون دولار والثالث 500 ألف دولار، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 5 ملايين دولار أمريكي برعاية موانئ دبي العالمية.

وفاز الجواد ريبلز رومانس بالقب الشوط الثامن "دبي شيماء كلاسيك" برعاية ساعات لونجين.

وتمكن "ريبيلز رومانس" المملوك لاسطبلات "جودلفين" وتحت إشراف المدرب شارلي آبلبي من حسم الشوط الثامن الذي يمتد لمسافة 2410 متر على أرضية عشبية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، متفوقا على منافسيه بفارق مريح.

وبهذا الفوز حصل "ريبيلز رومانس" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين و480 ألف دولار أمريكي، بينما المركز الثاني على مبلغ مليون و200 ألف دولار والثالث 600 ألف دولار، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 6 ملايين دولار أمريكي برعاية لونجين.

وشهدت منافسات الكأس هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول ويمتطيها أمهر الفرسان على مستوى العالم، حيث تنافس في أشواط الكأس التسعة 120 خيلاً من 14 دولة، أملا في الفوز بجوائز الحدث التي يصل مجموعها إلى 30.5 مليون دولار.

حضر أمسية كأس دبي العالمي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من مُلّاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

يذكر أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل، قد انطلق في العام 1996، وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية آنذاك لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول؛ وقد تُوّج الجواد "سيجار" لمالكه ألين بولسون بلقب النسخة الأولى من الكأس بقيادة الفارس جيري بيلي.

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