130 خيلاً في «رمضانية جمال الخيل العربية» بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنظم الجمعية الليلة البطولة الرمضانية الأولى لجمال الخيل العربية بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 130 خيلاً لـ 98 مالكاً.

وأعلنت الجمعية أن البطولة خصصت للأفلاء والفلوات من عمر 4 أسابيع إلى 6 أشهر، وأنها ستدار بفريق عمل إماراتي كامل، حيث تتكون اللجنة الفنية من حكم الساحة عيضة المنهالي، وتضم لجنة التحكيم كلاً من عبد الله القبيسي، وأحمد النعيمي، وأحمد الزعابي، وعليان الهاجري، وحمدان المفلحي، وجمعة المرزوقي، ومحمد آل علي، ويوسف آل علي، وزايد القحطاني. فيما تتكون لجنة الانضباط من سالم الكثيري وحامد الحارثي.

وخصصت للبطولة جوائز تبلغ قيمتها 805 آلاف درهم، توزع خلال أشواطها السبعة على أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر لينال صاحب المركز الأول 20 ألف درهم، والثاني 15 ألف درهم ومن الثالث حتى العاشر 10 آلاف درهم. وتهدف الجمعية من إقامة البطولة إلى دعم الملاك والمربين.

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