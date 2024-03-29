تفاؤل حذر عقب القرعة العالمية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تباينت ردود أفعال المدربين حول نتائج قرعة النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، الذي سيقام يوم السبت على مضمار «ميدان» العالمي.

خيارات محدودة

وأوضح المدرب مصبح المهيري، الذي يشرف على تدريب «ميليتاري لو» لناصر عسكر، أن وقوعه في البوابة رقم «4» لم يكن خياراً مثالياً له في سباق الشوط العالمي، لكن الخيارات كانت محدودة، بعد أن تمت عملية سحب القرعة، حيث لم يتبق غير بوابتين.

وقال المهيري إنه تمنى البوابتين السادسة أو السابعة، لكن في الوقت نفسه يرى أن البوابة الرابعة مناسبة نوعاً ما للخيل الذي يشرف على تدريبه.

وقال إن البوابات من الرابعة إلى الثامنة تعتبر خياراً جيداً لمعظم الخيول، وبالنسبة إليه، يرى أن عمر الخيل الذي يدفع به في السباق يناسب وجوده في مكان طرفي نوعاً ما من خلال الانطلاقة من البوابة الرابعة.

وأكد المهيري تقارب مستويات جميع الخيول المشاركة في شوط كأس دبي العالمي، والباب مفتوح أمام كل الاحتمالات والنتائج، وجميع الخيول تشارك في السباق من أجل المنافسة والفوز، ولا يمكن بأي حال استبعاد أحدها من المنافسة.

بوابة مثالية

وبدوره، عبّر عبدالله الشرفا، مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن رضاه لانطلاق الحصان «كلابتون» من البوابة السابعة، وكشف الشرفا عن نقاش استبق عملية سحب القرعة، دار بينه ووالده معمر الشرفا مستشار سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، توقع فيه والده أن ينطلق الحصان من البوابة رقم «7»، وهو ما حدث بالفعل.

وقال الشرفا إن البوابة «7» تعتبر جيدة ومثالية للحصان الذي يتميز بإنطلاقته من الخلف، وسيكون وجوده وسط الخيول مناسباً لهذه الميزة.

وأضاف أن الخطورة بعد التعرف إلى البوابات ستكون من النجم الياباني «ديرما سوتوجاكي»، الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات» الذي سينطلق من البوابة «8»، مؤكداً أن قوة النجم الياباني من هذه البوابة أكثر عن «كبير خان» الذي سينطلق من البوابة رقم «2»، كما أكد قوة حامل لقب النسخة الماضية النجم الياباني «أوشبا تيسورو» الذي سينطلق من البوابة «5».

ووعد عبدالله الشرفا بظهور قوي لـ «كلابتون»، بشكل أفضل عن ظهوره السابق في دبي وأمريكا.

مثالية للفوز

ومن جانبه، أكد حمد آل رشيد المدرب الذي أشرف على تدريب «سنيور بوسكادور» لشرف الحريري وجو بيكوك بطل «كأس السعودية» أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن البوابة رقم «10» تعتبر مثالية ومناسبة له للانطلاق وتحقيق الفوز في هذا الشوط العالمي.

وعبّر حمد آل رشيد عن سعادته بالمشاركة في كأس دبي العالمي، محيياً الإمارات على الترحيب بالضيوف المشاركين، وقال إنه يشعر كما لو كان في بلده.

وقال حمد آل رشيد إن فوز «سنيور بوسكادور» بـ «كأس السعودية» لا يعتبر بالنسبة إليه مفاجأة، وإن مستوى الحصان يؤهله للفوز في مثل هذه السباقات، وتوقع أن يستمر في تقديم مستوى جيد في أمسية السبت.

وأضاف أن العارفين بالخيل والمتابعين للسباقات يضعون اسم «سنيور بوسكادور» كـ «مرشح أول أو ثانٍ على أقل تقدير» في توقعات الفوز بالشوط الرئيس والكأس الغالية في دبي.

وتوقع حمد آل رشيد أن تكون المنافسة قوية بين جميع الخيول، ولا يمكن تحديد حصان بعينه، وتمنى أن يكون الفوز من نصيب النجم السعودي.

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