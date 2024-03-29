6 أحداث تاريخية متوقعة في النسخة الـ 28 من أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ستكون النسخة الـ 28 من أمسية كأس دبي العالمي، حافلة بالإنجازات التاريخية واللحظات الخالدة، التي ستظل عالقة في أذهان محبي سباقات الخيل حول العالم، نظراً لقوة المنافسة، وصعوبة توقّع الفائزين. «البيان» ترصد أبرز اللحظات التاريخية المتوقعة في الحدث العالمي:

1. ثنائية تاريخية

يسعى بطل النسخة الماضية النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي ليكون ثاني حصان يحقق لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، للمرة الثانية على التوالي، عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019.

2. جمع لقبين

الفرصة ستكون سانحة أمام حامل لقب كأس السعودية هذا العام النجم «سنيور بوسكادور» لشرف محمد الحريري وجو ار بيكوك جي ار، لتحقيق الإنجاز الأول من نوعه؛ وهو الجمع بين لقبي كأس دبي العالمي وكأس السعودية.

3. رباعية أسطورية

سيصبح «لورد نورث» لـ«سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون ثادي جوسدن، أول بطل يحتفظ بلقب الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد»، البالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، للمرة الرابعة على التوالي، حال توّج به يوم السبت المقبل.

4. مدافعون عن الألقاب

ستشهد الأمسية وجود عدد من أبطال النسخة الماضية الذين سيدافعون عن الألقاب التي حققوها العام الماضي، أبرزهم «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» الذي سيدافع عن لقب «كأس دبي العالمي»، و«لورد نورث» لـ «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات» بطل «دبي تيرف»، و«سيبليوس» حامل لقب «دبي غولدن شاهين»، و«دانيه» لـ «شادويل» نجم «القوز للسرعة»، و«آيزوليت» لـ «آر آر آر للسباقات» بطل «جودلفين للميل».

5. عودة ديتوري

من المنتظر مشاركة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري في أشواط الأمسية، عقب العودة عن قرار الاعتزال العام الماضي، كما سيسعى إلى فك الارتباط مع الفارس الأمريكي جيري بيلي، الذي يتساوى معه في عدد تحقيق ألقاب كأس دبي العالمي (4 مرات).

6. السير أليكس

سيكون المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون نجم النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، والضيف الذي سيخطف الأضواء في الأمسية العالمية، إذ سيشارك «سبريت دانسر» المملوك له بالشراكة مع صديقيه بيتر دون وجيد ماسون، أحد المشاركين في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، عقب تألقه في سباقات المنطقة، كان أبرزها الفوز بلقب «كأس البحرين الدولي» والتتويج بلقب «كأس نيوم»، خلال أمسية «كأس السعودية» الشهر الماضي.

كما أن هذه الزيارة لن تكون الأولى للمدرب الأسطوري إلى دبي، إذ تابع المدرب الإسكتلندي مجريات النسخة السادسة لكأس دبي العالمي التي أقيمت في العام 2001 على مضمار ند الشبا.

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