شارلي آبلبي: أشواط الأمسية في كل عام تزداد شراسة

المصدر: دبي - البيان

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أكد مدرب «جودلفين» شارلي آبلبي، أن أشواط أمسية كأس دبي العالمي في كل عام تزداد شراسة وتزيد من حدة الإثارة والتحدي بسبب وجود نخبة الخيول العالمية، خصوصاً اليابانية التي تألقت بشكل قوي في السنوات الماضية، حاصدة معظم الألقاب. وتحدث شارلي آبلبي عن حظوظ خيوله التي يشرف عليها خلال الأمسية، مؤكداً جاهزية «سيسكاني» لخوض غمار سباق «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» «عشبي». وأضاف أن البطل الذي حل ثانياً في النسخة الماضية قادر هذه المرة على تقديم الأداء المميز وتحقيق اللقب.

تألق كبير

وعن مشاركة «ستار أوف ميستري» في شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي»، قال شارلي آبلبي إن المهرة تمتاز بالسرعة وتألقت بشكل كبير في أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، إذ حققت الفوز مرتين وحلت ثانياً في «ند الشبا تيرف سبرنت»، لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي خلال أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» بداية الشهر الحالي. وأضاف أنه اختار الفارس فرانكي ديتوري لقيادة المهرة في الشوط، مشيراً إلى أن الفارس المخضرم لديه علاقة تاريخية طويلة مع الإسطبل الأزرق الملكي، ولقد وافق فوراً على طلبي.

صراع قوي

كما تحدث شارلي آبلبي عن «ميشرد تايم»، الذي سيخوض صراعاً قوياً لخطف لقب شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» قائلاً: «لقد حقق الفوز مرتين على التوالي في مضمار «ميدان»، أبرزها «جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي خلال أمسية «فاشن فرايداي» شهر يناير الماضي».

وأضاف: «تدريباته كانت جيدة، ودلت على تطور مستواه بشكل كبير، لقد فكرنا في إشراكه في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، ولكننا ارتأينا أنه من الأفضل المشاركة في هذا الشوط، على الرغم من امتلاكه القدرة على المشاركة في المسافات الطويلة».

منافسة نارية

وعن مشاركة «ريبلز رومانس» في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي»، قال شارلي آبلبي: «الصراع سيكون قوياً وذات نكهة مختلفة هذا العام مع تواجد أقوى الخيول العشبية الفائزة في سباقات الفئة الأولى، ولهذا السبب أرى بأنه من الصعب التكهن بنتائجه، إلا أن «ريبلز رومانس» في كامل جهوزيته للمشاركة في الشوط وتقديم الأداء المأمول منه».

وأضاف: «البطل لديه سجل قوي في السباقات منذ بداية مشاركاته العام 2021، إلا أن مستواه تراجع في منتصف العام الماضي، وعاد بعدها بقوة وحقق لقب «كأس سمو الأمير» في قطر شهر فبراير الماضي، وأنا متفائل جداً بالأداء الذي سيقدمه على الرغم من تواجد أقوى الخيول العالمية في هذا الشوط».

خطط مقبلة

كما تحدث شارلي آبلبي عن خطط الفريق مع بداية الموسم الأوروبي قائلاً: (الخيارات مفتوحة أمام «أنشيانت ويزدم»، قد تكون المشاركة في سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» أو الديربي الإنجليزي، أما بالنسبة لـ«دانس سيكوانس» قد نخطط لمشاركتها في سباق الـ«1000 جينيز الإنجليزي»).

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