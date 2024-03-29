نوبورو تاكاجي: «أوشبا تيسورو» قادر على الدفاع عن اللقب العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المدرب نوبورو تاكاجي، أنه واثق من قدره حامل لقب كأس دبي العالمي «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» على الدفاع عن اللقب الغالي، رغم تعرضه لإصابة بسيطة في «كأس السعودية» الشهر الماضي، عندما احتل مركز الوصافة، إلا أنه تعافى بسرعة، ولن تكون هناك أي مشاكل تذكر.

وأضاف أن خيار المشاركة في كان «كأس دبي العالمي» و«كأس السعودية»، كانت ضمن خطته العام الماضي عندما حقق اللقب في دبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تدريباته سارت بشكل جيد خاصة أنه يعرف جيداً أرضية «ميدان» العالمي.

خطة مناسبة

وأبدى نوبورو تاكاجي رضاه التام عن وقوع البطل في البوابة «5»، مؤكداً أن جميع المنافسين يشكلون تهديداً على «أوشبا تيسورو» مع تواجد «سنيور بوسكادور» نجم «كأس السعودية»، والنجم الياباني «ديرما سوتوجاكي» الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات»، إلا أن هذا الأمر لن يشغل باله كثيراً، بل سيضع الخطة التي يراها مناسبة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطريقة المتميزة التي يتمتع بها البطل إذا ما رأى الفرصة المناسبة للتقدم خلال السباق.

وأضاف بأنه يفكر مجدداً في العودة هذا العام إلى أمريكا للمشاركة مرة أخرى في مهرجان «بريدرز كب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز