محمد العظب: المشاركات الضخمة دليل على ريادة الأمسية العالمية

المصدر: دبي- خالد المهيري

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أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن أمسية كأس دبي العالمي واصلت صدارتها وريادتها للمشهد العالمي في سباقات الخيل، والدليل على ذلك المشاركات الضخمة الدولية لأقوى الخيول التي سوف تخوض التحدي في الأشواط التسعة يوم السبت المقبل.

مواكبة

وأضاف: إن إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى «كرنفال سباقات دبي» العام الماضي، جاءت لتواكب التطورات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها هذا القطاع وسباقاته في المنطقة، بما يتماشى أيضاً مع مصلحة سباقاتنا في الدولة، خاصة أننا في دبي لدينا عدد من الممكنات التي نستطيع من خلالها أن نكون منطقة التقاء لأفضل الخيول العالمية التي ستشارك في سباقات المنطقة.

مؤشرات

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إن تجربة «كرنفال سباقات دبي» كانت ناجحة على كافة المقاييس، إذ كانت المؤشرات جميعها إيجابية، إذ تواجد أكثر من 25 مدرباً عالمياً في سباقتنا، ذاكراً على سبيل المثال النجم المتألق «سبيرت دانسر» الذي شارك في شوط «الراشدية» خلال أمسية «فستيف فرايداي»، وبعدها توجه إلى المملكة العربية السعودية وتوج بلقب «كأس نيوم»، ليعود إلى دبي مرة أخرى ليخوض تحدي شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، وهذا أكبر دليل على نجاح التجربة التي قمنا بها هذا الموسم.

استعدادات

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب اكتمال كافة الاستعدادات لأمسية السبت، التي ستكون مميزة وستشهد تحطيم 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس خلال الحفل الختامي للحدث العالمي الكبير، لكي يرى العالم جمالية دبي وتميزها، بالإضافة إلى عشقها للتحدي والمركز الأول، متمنياً لكافة الضيوف والمشاركين الاستمتاع بالمفاجآت التي سيشهدها الحفل الختامي.

تقاليد

وعن تزامن شهر رمضان للعام الثاني على التوالي مع الأمسية العالمية، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بأن تجربة العام الماضي كانت ناجحة ومميزة بجميع المقاييس، وردود الأفعال كانت إيجابية جداً.

وأضاف أنها فرصة مميزة لنا وسنعيد هذه التجربة مرة أخرى من أجل إبراز عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية التي تعكس روح التسامح والكرم في الشهر الفضيل.

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