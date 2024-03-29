بوبات سيمار: حلم الطفولة تحقق عبر «لوريل ريفر»

المصدر: دبي - البيان

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أشار المدرب بوبات سيمار إلى قرار مشاركة «لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت» في شوط «كأس دبي العالمي»، عقب الأداء المميز الذي قدمه في سباق «برج نهار»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» خلال أمسية «الإمارات سوبر ساترداي».

وقال: «لقد كان هناك نقاش حول بقائه على مسافة الـ 1600 متر وقدرته على تحمل المسافات الطويلة، ولكن شعرت أنا والفارس تاغ أوشي بقدرته على المشاركة في مسافة الـ 2000 متر، خاصة أنه يمتلك خاصية السرعة التي ستخدمه خلال السباق».

وأشار إلى أنه على الرغم وقوعه في البوابة رقم «12»، إلا أن عامل سرعة البطل سيكون لصالحنا إذا وجدنا الثغرة التي يستطيع من خلالها العبور في هذا الشوط العالمي.

إنجازات عالمية

وعبر بوبات سيمار عن فخره بتدريب أحد الخيول المميزة لـ «مزرعة جودمونت» صاحبة الإنجازات العالمية، وهو حلم الطفولة وتحقق عبر المشاركة في الشوط الرئيس.

وأضاف أن أمسية كأس دبي العالمي دائماً تستقطب أقوى الخيول الدولية، وهي فرصة فريدة من نوعها توفرت لنا للمنافسة ومقارعة الكبار على الألقاب التسعة للأمسية، متمنياً أن تحقق كافة خيوله المشاركة في الأشواط النتائج الإيجابية المرجوة منها.

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