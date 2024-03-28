40 شبكة تلفزيونية تقدم بثاً مباشراً لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد نادي دبي لسباق الخيل، اكتمال كل الترتيبات المتعلقة بنقل أمسية كأس دبي العالمي، يوم السبت 30 مارس، من مضمار ميدان، عبر النقل التلفزيوني المباشر إلى جميع أنحاء العالم، وسيتمكن المشاهدون في 150 دولة من متابعة الحدث على الهواء عبر 40 شبكة تلفزيونية ناقلة لأمسية كأس دبي العالمي التي تبلغ جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتعتبر الأمسية واحدة من أرفع فعاليات سباقات الخيل في الروزنامة العالمية، وتضم تسعة سباقات، منها ستة بالفئة الأولى، وتشهد الأمسية هذا العام مشاركة أكثر من 33 فائزاً بسباقات الفئة الأولى، وعودة ستة من الفائزين التسعة العام الماضي، وجميعهم يسعى للتتويج بالألقاب.

السباق الأبرز بالأمسية هو كأس دبي العالمي بجوائزه التي تبلغ 12 مليون دولار أمريكي برعاية طيران الإمارات، حيث يدافع أوشبا تيسورو عن لقبه الذي حققه بالعام الماضي، في مواجهة الفائز بكأس السعودية سنيور بسكادور، ووصيف كأس بريدرز كب ديرما سوتوجاكي.

يضيف كبير خان الفائز بسباق تحدي آل مكتوم (فئة1) في يناير الماضي نكهة مختلفة، حيث يسعى الجواد لتحقيق المفاجأة لملاكه من كازخستان، واجتذبت مشاركته جمهوراً كبيراً في كازخستان لمتابعة أمسية كأس دبي العالمي، ما دفع قناة كازاسبورت (Qazsport) الرياضية الرائدة لإعلان نقلها للسباق من داخل مضمار ميدان.

ونجح نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج (RMG) ووكالة الحقوق الإعلامية (HBA Media)، في التعاقد مع أكبر الأسماء في مجال النقل التلفزيوني للأحداث الرياضية، وستقوم (RMG) أيضاً بالتعاون مع Timeline TV بتقديم كل خدمات التغطية الإعلامية لنادي دبي لسباق الخيل، ويشمل ذلك برنامج (World Feed programme) الذي يقدمه نك لوك أحد أبرز مقدمي سباقات الخيل.

ومن الشبكات الإعلامية التي تشارك لأول مرة في نقل الحدث، القناة السعودية الرياضية، التي ستكون بجانب قنوات دبي ريسنغ وياس، بالإضافة للقنوات العالمية مثل فوكس سبورت Fox Sports في الولايات المتحدة، وESPN / Star+ في أمريكا الجنوبية، وSuperSport في أفريقيا، وViaplay في أوروبا.

كما تقوم منصة شاهد - إحدى العلامات التابعة لمجموعة إم بي سي (MBC) - ببث وقائع أمسية كأس دبي العالمي مباشرة لقاعدتها الهائلة من المشاهدين على نطاق العالم العربي وأوروبا، وتقدم المنصة خدمة «فيديو حسب الطلب» (VOD) تعد الأولى في العالم العربي.

ستقوم يورو فيشن سبورت (EuroVision Sport)، المنصة الرقمية الجديدة لاتحاد الإذاعات الأوروبية، ببث عالمي كامل لأول مرة في أسواق مختارة في جميع أنحاء أوروبا، ما يضمن تغطية إقليمية شاملة للحدث.

حماس كبير

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «نشعر بحماس كبير لأمسية كأس دبي العالمي 2024 وهي النسخة 28 لهذا الحدث العملاق، حيث تتنافس خيول من 14 دولة في السباقات التسعة بالأمسية، مما اجتذب اهتماماً إعلامياً عالمياً، وقد تلقينا أكثر من 400 طلب تغطية إعلامية مما يدل على القيمة الكبيرة للحدث وسط محبي السباقات».

من جانبه قال سيب فانس، مدير التوزيع التلفزيوني الدولي في RMG: «أمسية كأس دبي العالمي هذا العام لفتت أنظار العالم للقيمة الكبرى للخيول المشاركة فيها من جميع أنحاء العالم، وهذا بالتأكيد محل اهتمام جميع شبكات النقل التلفزيوني، وبالتعاون مع وكالتنا للتوزيع HBA Media فإننا سعداء بأن نقول إنه أينما كنت وحيثما كان موقعك في الكرة الأرضية فإن أمسية كأس دبي العالمي ستكون متاحة لك على الهواء مباشرة في شاشة تلفازك».

وأضاف فانس: «نحن فخورون بتقديم خدمات النقل التلفزيوني والإنتاج لنادي دبي لسباق الخيل، للموسم التاسع على التوالي، والجميع هنا سعداء بالعمل مع فريق العمل بنادي دبي لسباق الخيل، وممتنون للغاية لهذه الفرصة ونتطلع لمواصلة هذه العلاقة القيمة».

وستقوم شبكة Sport 24 بنقل الحدث عبر خطوط طيران مختارة للمسافرين في الأجواء، بينما تقوم Global Eagle بتوفير البث المباشر للركاب المسافرين على السفن البحرية، وستقوم شبكة CNN التي يتابعها أكثر من 347 مليون مشاهد بتغطية أحداث السباق لبرنامجها الرياضي العالمي، كما ستقوم وكالتا رويترز وSNTV بتوزيع التغطية الإخبارية للأمسية على وسائل الإعلام حول العالم.

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