أليكس فيرغسون لـ « البيان»: «لونجين دبي شيماء كلاسيك» رائع وصعب جداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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عبّر المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون في تصريحات خاصة لـ «البيان» عن سعادته البالغة بالتواجد في دبي، والمشاركة في النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي، عبر النجم المتألق «سبيرت دانسر» الذي يتشارك في ملكيته مع صديقيه بيتر دون وجيد ماسون، ويخوض تحدي شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.

وأضاف أن الانتقال من عالم كرة القدم إلى عالم سباقات الخيل هو أمر مختلف تماماً، وخلق نوعاً من التحدي والطموح الجديد والحماسة، التي ذكرته بعالم التدريب عندما كان في نادي مانشستر يونايتد.

شوط صعب

وأشار إلى أن علاقته مع الخيول لا تقتصر فقط في السباقات، بل تمتد لتشمل مجال الإنتاج والتوليد ومعرفة السلالات وهو شيء مثير للاهتمام، إذ باتت تستأثر باهتمامه بشكل كبير.

وعن مشاركة «سبيرت دانسر» الذي توج بلقب «كأس البحرين»، وبعدها بـ «كأس نيوم» في أمسية «كأس السعودية» الشهر الماضي، قال أليكس فيرغسون بأن شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» هو رائع وصعب جداً في الوقت ذاته، معبراً عن اعتزازه بالدعوة التي تم توجيهها للبطل للمشاركة في الشوط، ومجدداً ثقته بقدرة «سبيرت دانسر» على تكرار أدائه المتميز الذي قدمه خلال مشاركاته الماضية في المنطقة.

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