قرعة كأس دبي العالمي تبتسم للبطل «أوشبا تيسورو»

المصدر: دبي – خالد المهيري، ياسر قاسم

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أقيمت، أمس، في فندق آرماني ببرج خليفة، مراسم قرعة النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، ومنصور عبدالله بالهول الفلاسي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الأمسية العالمية التي ستقام يوم السبت المقبل، وتبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

استقطاب الأفضل

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريحات لـ «البيان»، أن القرعة تبشر بالخير، خاصة أن الخيول المشاركة في الأمسية هي الأفضل حالياً في دولة الإمارات والعالم.

وأضاف أن طموحهم يتمثل في استقطاب أفضل الخيول وأقواها لكي تشارك في الأمسية العالمية، متمنياً في ختام حديثه كل النجاح والتوفيق للمشاركين في الحدث العالمي الكبير يوم السبت.

التقدم بثبات

وبدوره، رحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، في كلمته خلال حفل القرعة، بضيوف دولة الإمارات، وعاصمة السباقات دبي، والمشاركين في النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي.

وقال: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه المتواصل، نحن الآن على أعتاب النسخة 28 لكأس دبي العالمي، الذي يتقدم بثبات نحو الغايات، ويسعدنا رؤية هذا التنوع الكبير للمشاركين من خيول وملاك ومدربين وفرسان وإعلاميين من جميع أنحاء العالم، وهذا التلاقي بين ممثلي 14 دولة يرسخ الروابط بين مجتمع السباقات، ويعزز القيمة المضافة لأمسية السباق الأروع في العالم».

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب في ختام كلمته، بخالص الشكر والتقدير لرعاة الأمسية، طيران الإمارات، لونجين، دي بي ورلد، نخيل، أتلانتس ذا رويال، عزيزي، الطاير للسيارات، إعمار، إضافة إلى «ون زعبيل» لالتزامهم ودعمهم رسالة أمسية كأس دبي العالمي، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمشاركين في الأمسية العالمية يوم السبت المقبل.

التزام كامل

ومن جانبه، أكد عادل الغيث في كلمته خلال مراسم القرعة، أن أنظار عالم السباقات ستتجه إلى دبي، إذ سوف يتابع عشاق سباقات الخيل أحداث كأس دبي العالمي المثيرة.

وأضاف: «نحن في طيران الإمارات نفخر بكوننا في قلب هذا الحدث منذ انطلاق دورته الأولى في العام 1996، ارتباطنا بالحدث ينبع من التزامنا بدعم طموحات دبي كوجهة لسباقات الخيل ذات المستوى العالمي». وواصل قائلاً: «من خلال هذه الرعاية، فإننا نجدد التزام طيران الإمارات بدعم ترسيخ مكانة دبي كمركز للفعاليات العالمية والبطولات الرياضية، التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق فإن شراكتنا لحدث مثل كأس دبي العالمي تحظى باهتمامنا البالغ».

فخر كبير

كما عبّر عادل الغيث عن فخرهم بالشراكة مع جودلفين، إذ يظهر شعار طيران الإمارات «تميز دائم» بكل فخر على الرداء الحريري الأزرق الملكي الرسمي للفريق وأبطال فريق جودلفين، الذي تحمل العديد من خيوله الفائزة اسم الناقلة في مختلف ميادين السباق سواء في دبي أو حول العالم.

وأضاف: «إن رعايتنا المتنوعة تعد إحدى الطرق التي نشارك بها عملاءنا شغفهم بالأمور التي يحبونها، تماماً كما نربطهم بشبكتنا العالمية الواسعة التي تغطي نحو 140 وجهة في القارات الست، لمساعدتهم في استكشاف تجارب جديدة».

واختتم كلمته قائلاً: «نتطلع إلى حضوركم جميعاً يوم السبت للاحتفال بكأس دبي العالمي مرة أخرى، ونتمنى حظاً سعيداً لجميع المشاركين».

حملة سهلة

وخدمت القرعة حامل لقب النسخة الماضية النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» الذي جاء في البوابة رقم «5»، فيما حل بطل كأس السعودية «سنيور بوسكادور» لشرف الحريري وجو بيكوك، في البوابة رقم «10»، بينما حل النجم الياباني «ديرما سوتوجاكي» الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات» في البوابة رقم «8».

قرعة قوية

كما أوقعت القرعة «كلابتون» لـ «آر آر آر للسباقات» في البوابة رقم «7»، فيما سينطلق «كبير خان» نجم «كرنفال سباقات دبي» من البوابة رقم «2»، بينما كانت البوابة رقم «12» من نصيب «لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت»، نجم شوط «برج نهار»، فيما وقع النجم الأمريكي «نيوجيت» في البوابة رقم «6»، بينما سينطلق «ميليتاري لو» لناصر عسكر من البوابة رقم «4».

وكانت البوابة رقم «11» من نصيب «ويلسون تيسورو»، فيما جاء «دورا إيردي» في البوابة رقم «3»، و«ديفونديد» من البوابة رقم «9»، بينما سينطلق «كروبي» من البوابة رقم «1».

باقي الأشواط

كما شهدت الأمسية إقامة قرعة أشواط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، «دبي غولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولــــــى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.

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