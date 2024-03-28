8.8 ملايين درهم ريع مزاد «سباقات دبي»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل، مزاد «سباقات دبي»، في مضمار «ميدان» العالمي بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، وعدد من الملاك والمدربين في سباقات الخيل من داخل الدولة وخارجها.

وبلغ إجمالي ريع المزاد 8.844.000 درهم والذي اشتمل على عرض 47 جواداً، تنتمي لمجموعة من أرفع السلالات في عالم السباقات بخيول تنحدر من نسل الفحول «دباوي»، «دارك آنجل»، «فرانكل»، «شمردل» وغيرها.

وحقق «فيرست سايت» أعلى مبيعات المزاد والذي تم اقتناؤه من قبل المالك محمد خليل أحمد بقيمة مليون درهم.

وبلغ سعر ثاني أغلى خيل في المزاد 850 ألف درهم وهو «هايبانك» والذي تم اقتناؤه من قبل ايروين تشاربي.

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