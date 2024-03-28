عبدالله الشرفا: «ديرما سوتوجاكي» و«كبير خان» التهديد الأكبر لـ «كلابتون»

المصدر: دبي- خالد المهيري، وعلي الظاهري

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أكد عبدالله معمر الشرفا، مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أنه منذ البداية كان الهدف النهائي لـ «كلابتون»، هو المشاركة في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، الذي سيقام يوم السبت على مضمار «ميدان» العالمي.

عدم التأقلم

وأضاف أن النجم شارك العام الماضي في السباقات الأمريكية، إذ حل رابعاً في سباق «جوكي كلوب جولد كب ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بعدها حقق الفوز في سباق «لوكاس كلاسيك ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، ولكنه حل في المركز الـ 11 في سباق «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، مرجعاً سبب الخسارة إلى عدم تأقلمه مع الأجواء، بالإضافة إلى الإرهاق الذي لعب دوراً كبيراً في تراجعه خلال مشاركته في الشوط.

معرفة الحل

وقال عبد الله معمر الشرفا، إنه تمت إراحة البطل، وجاءوا به إلى دبي للمشاركة في أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، إذ حل ثالثاً مرتين في سباقي «بطولة آل مكتوم للتحدي» و«آل مكتوم كلاسيك»، إذ اكتشفوا أن النجم لا يتأقلم مع الغمامات، لذا، قاموا بإزالتها، وبعدها ظهر بمستوى كبير خلال التدريبات التي كانت مع نجم كأس السعودية «سنيور بوسكادور»، مبدياً ثقته بقدرات البطل في المنافسة بقوة في الشوط الرئيس.

أخطر المنافسين

واعتبر عبد الله معمر الشرفا أن التهديد القوي لـ «كلابتون» خلال الشوط العالمي، سيأتي من النجم الياباني «ديرما سوتوجاكي»، الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات»، و«كبير خان» نجم «كرنفال سباقات دبي»، المتوج بلقب «بطولة آل مكتوم للتحدي». وعن اختيار ديلان ديفيس ليكون الفارس الذي سيمتطي «كلابتون» خلال السباق، وصف عبد الله الشرفا الفارس الشاب بأنه الطامح لتحقيق الألقاب، والراغب في تحقيق التميز، إذ جاء الاختيار بناء على رغبة المدرب تشاد سمرز.

ليست مشكلة

كما تحدث عبد الله معمر الشرفا عن حظوظ «آيزوليت»، الذي سيدافع عن لقب بطولة «جودلفين للميل»، قائلاً: (لقد استعاد مستواه المعهود عقب عودته من كأس السعودية، وقوع البطل في البوابة رقم «11»، لن تشكل مشكلة لنا، لأنني واثق من قدراته خلال السباق). وأضاف: (أعتقد أن المنافسة على اللقب ستنحصر بين «آيزوليت» و«سعودي كراون»، وهناك عدد من الخيول سوف تحاول الانطلاق بسرعة، ولكن سوف تظل المنافسة بين النجمين).

كما أشاد بالعلاقة المميزة التي تجمعهم مع المدرب دووج واتسون، الذي منحهم انتصارهم الأول في أمسيات كأس دبي العالمي، عندما حقق النجم «سكند سمر» لقب «جودلفين للميل» عام 2017، مضيفاً أن المدرب الأمريكي يحظى بالاحترام والتقدير من الجميع، لما قدمه لسباقاتنا في الدولة.

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