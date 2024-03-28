المدرب جوسدن: «لورد نورث» جاهز لكتابة التاريخ في «دبي تيرف»

المصدر: دبي - البيان

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أكد المدرب ثادي جوسدن جاهزية «لورد نورث» لـ«سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، للدفاع عن لقب «دبي تيرف»، وتحقيق مجد تاريخي جديد، يتمثل في الحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وأضاف أن النجم يمتلك الخبرة للحفاظ على اللقب، إذ يعرف أرضية المضمار جيداً، منذ فوزه الأول في العام 2021، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن البطل تمت إراحته عقب انتصاره الأخير في الأمسية العالمية العام الماضي، وشارك فقط الشهر الماضي في سباق «ونتر ديربي ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثالثة» بإنجلترا، إذ حل في المركز الثاني.

كما تحدث عن مشاركة «نشوى» لعماد الصقر نجمة «الأوكس الفرنسي» العام 2022 في ذات الشوط قائلاً: «تدريباتها سارت بشكل جيد، هي مهرة مميزة، ونأمل أن تحقق النتائج المرجوة خلال الشوط».

تطور مستوى

وعن «تراولرمان» لجودلفين الذي سيشارك في شوط «كأس دبي الذهبي» قال ثادي جوسدن، إن النجم لم يقدم المستوى المأمول منه العام الماضي في دبي والمملكة العربية السعودية، إلا أنه عاد بقوة في شهر سبتمبر وأكتوبر الماضيين في الموسم الإنجليزي كان أبرزها تحقيق لقب «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب»، إذ عملوا على تطوير مستواه ورفع جاهزيته للمشاركة في الأمسية العالمية.

كما عرج في الحديث عن نجمة «كورونيشن كب» «ايملي أبجون»، التي تشارك للمرة الأولى خارج المملكة المتحدة في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، حيث قال ثادي جوسدن إن المهرة مميزة جداً ومتعددة المواهب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشوط سيكون صعباً جداً مع مشاركة أبرز الخيول العشبية الفائزة بسباقات الفئة الأولى، إلا أنه يثق بقدرات «ايملي أبجون» خلال السباق.

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