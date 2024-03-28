المدرب أودواير: أثق في قدرة «سيبليوس» بسباق «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي – البيان

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أكد المدرب جرمايا أودواير جاهزية النجم الأمريكي «سيبليوس» لجون بارك وديليا ناش، للدفاع مجدداً عن لقب «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي»، البالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالعودة مجدداً إلى دبي، التي اعتبرها فأل خير عليهم العام الماضي، عندما حققوا اللقب.

نخبة الخيول

كما تحدث جرمايا أودواير عن التدريبات التي خاضها النجم الأمريكي في دبي قائلاً: (تدريباته سارت بشكل جيد، هو أفضل من العام الماضي، عندما تغلب على نخبة الخيول، ويجب أن أكون أكثر ثقة هذه المرة، والضغوطات أخف بكثير عن ذي قبل، لأننا نعرف الطريقة التي تسير عليها الأمور).

واعترف جرمايا أودواير بقوة مجريات الشوط الذي سيشهد مشاركة نخبة من خيول السرعة، إلا أنه عبّر عن ثقته بأن البطل قادر على الاحتفاظ باللقب.

واستذكر المدرب الإنجاز الذي تحقق العام الماضي قائلاً: (لقد حصل على فرصة جيدة، كل من تحدثت معهم قالوا لي إنه التوقيت المناسب له أن يذهب إلى دبي، وعقب الفوز الذي حققه بمضمار «تامبا»، ازدادت ثقتي في المشاركة بالشوط). وأضاف: (سأكذب لو قلت إني كنت متأكداً من تحقيق اللقب، كانت هناك مجموعة من الخيول القوية ذات المستوى العالي، أستطيع القول إنه امتحان للبطل والفارس في تلك اللحظة، ولقد عرفا كيفية تحقيق الفوز الصعب، الذي كان بفارق أنف عن «سويتزرلاند»).

رحلة العودة

وعقب رحلته الناجحة في دبي، تراجع مستوى «سيبليوس»، وسجل 3 هزائم متتالية، إلا أن المدرب جرمايا اودواير ما زال يضع ثقته في البطل قائلاً: (لقد تعرض لهزيمتين متتاليتين، وبعدها حل خامساً، ما أظهر لي أنه ما زال محتفظاً بقوته، لذا، قمنا بتعديل الخطة، لنجعل من العودة إلى دبي هدفنا الرئيس).

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