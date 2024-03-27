قرعة متباينة ترفع مستوى الطموح لـ12 خيلا مشاركاً في كأس دبي العالمي

المصدر: وام

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أسفرت قرعة كأس دبي العالمي، في نسختها الـ28 المقررة إقامتها يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري على مضمار ميدان العالمي، عن اختيارات متباينة لبوابات السباق الأغلى في الأمسية التي يشارك فيها 119 جواداً من 14 دولة ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي.

وأجريت مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة 5 أشواط في الأمسية يتقدمها الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي"، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الأمسية العالمية.

وحددت قرعة الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي" لمسافة 2000 متر "الفئة الأولى" برعاية "طيران الإمارات"، والذي يشارك فيه 12 خيلا تمثل نخبة من الخيول الأبطال، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، انطلاق حامل اللقب الجواد الياباني "أوشبا تيسورو" من البوابة رقم 5، وهو الطامح لأن يصبح ثاني جواد يحرز اللقب لعامين متتاليين في تاريخ السباق بعد "ثندر سنو" الوحيد الذي حقق اللقب نسختي عامي 2018 و2019.

فيما حددت انطلاقات باقي الخيول من البوابات، رقم 1 للأمريكي "كروبي"، ورقم 2 للكازخستاني "كبيرخان"، ورقم 3 للياباني "دورا إريدي"، ورقم 4 لليبي "ميليتاري لو"، ورقم 6 للأمريكي "نيوجيت" ورقم 7 للإماراتي "كلابتون"، ورقم 8 للياباني "ديرما سوتوجاكي"، ورقم 9 للسعودي "ديفنديد"، ورقم 10 للسعودي "سنيور بوسكادور" الفائز بكأس السعودية، ورقم 11 للياباني "ويلسون تيسورو"، والبوابة الأخيرة رقم 12 للسعودي "لوريل ريفر".

وشهدت مراسم القرعة أيضا توزيع الخيول على البوابات المتعلقة بأشواط "القوز سبرنت" و"دبي جولدن شاهين" ودبي تيرف" و"دبي شيما كلاسيك"، قبل أن يتم إجراء قرعة الشوط الأقوى في العالم وهو "كأس دبي العالمي".

وتأتي أهمية القرعة في تحديد بوابات الانطلاق لكل خيل من الخيول المشاركة، كونها تعطي الأفضلية للخيول التي تخدمها القرعة بوضعها في سلسلة البوابات المتوسطة من 5 إلى 7، فيما تزداد صعوبة مهمة الانطلاق لباقي الخيول التي تأتي في البوابات البعيدة عن منتصف المضمار.



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