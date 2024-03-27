قرعة كأس دبي العالمي الـ 28 الليلة

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تتجه أنظار العالم الليلة إلى فندق أرماني في برج خليفة، الذي يستضيف مراسم قرعة النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، بالإضافة إلى 4 أشواط أخرى، هي «القوز للسرعة»، «دبي جولدن شاهين»، «دبي تيرف»، «لونجين دبي شيماء كلاسيك».

نسخة استثنائية

وفي هذا الصدد، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن التحضيرات على قدم وساق لتقديم نسخة استثنائية للحدث العالمي الكبير، الذي سيشهد مشاركة نخبة الخيول الدولية في الأشواط التسعة للأمسية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن الأمسية ليست فقط سباقاً للخيل، بل ترمز إلى تطور وقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد مدينة دبي، في استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.

تغطية عالمية

وقال إن أكثر من 45 قناة تلفزيونية حول العالم سوف تبث هذه الأمسية، وتواجد عدد كبير من الإعلاميين الدوليين الذين جاؤوا إلى دبي لتغطية سباق الحدث العالمي الكبير الذي نقدم من خلاله أقوى الأشواط وأضخم الجوائز، بالإضافة إلى جمعنا للعالم في مكان واحد، وهذا بحد ذاته يؤكد على المكانة القوية التي تتمتع بها الأمسية تاريخياً منذ انطلاقتها العام 1996.

فرصة ذهبية

كما تحدث اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن تزامن الأمسية للعام الثاني على التوالي مع شهر رمضان المبارك، قائلاً: «إنها فرصة للجنة المنظمة من أجل إبراز عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية التي تعكس روح التسامح والكرم في الشهر الفضيل، إذ سيتمكن ضيوف الأمسية ووسائل الإعلام العالمية من التعرف أكثر على هذا الشهر الفضيل». وأضاف بأنه سيكون هناك الكثير من الفعاليات الجماهيرية أبرزها السحوبات وجوائز الترشيحات، بالإضافة إلى تخصيص وجبات للإفطار بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المتعاونة مع اللجنة المنظمة.

الشوط الرئيس

وسيكون الصراع على أشده لنيل لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، إذ سيشهد الشوط مشاركة 12 خيلاً، يتقدمهم النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019، و«سنيور بوسكادور» لشرف الحريري وجو بيكوك، والذي يسعى ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي.

كما سيشهد الشوط كذلك مشاركة النجم الياباني «ديرما سوتوجاكي» الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات»، «كلابتون» لـ «آر آر آر للسباقات»، و«كبير خان» نجم «كرنفال سباقات دبي»، بالإضافة إلى عدد من الخيول الإماراتية والسعودية والأمريكية.

«القوز للسرعة»

وسيشهد شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، مشاركة 12 من كوكبة الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية، يتقدمهم «دانيه» لـ «شادويل» الذي يسعى إلى الحفاظ على اللقب، و«فروست آت داون» لعبد الله المنصوري نجمة «ند الشبا تيرف سبرنت»، والفائز في مهرجان أمير دولة قطر «إماراتي أنا»، علاوة على القادم من أمريكا «كاسا كريد»، وممثل اليابان «جاسبر كرون»،إضافة إلى «كاليفورنيا سبانغل» الفائز بسباق «كوين سيلفر جوبلي» (فئة1) في هونغ كونغ.

«دبي جولدن شاهين»

يشارك في شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، 14 خيلاً، أبرزها «سيبليوس» لجون بارك وديليا ناش الذي سيدافع عن اللقب مجدداً، والجواد الياباني «ريميك» لكوجي مايدا المتوج بلقب «كأس الرياض للسرعة»، بالإضافة إلى «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأبطال النسخة الثانية لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» يتقدمهم نجم البطولة «كولور أب» لسيد حشيش.

«دبي تيرف»

يشهد شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مشاركة 16 خيلاً، إذ سيطمح «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات إلى تحقيق مجد تاريخي جديد في السباق، والحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي. كما سيشهد الشوط مشاركة «ميشرد تايم» لجودلفين بطل «جبل حتا»، و«نشوى» لعماد الصقر نجمة «الأوكس الفرنسي» العام 2022.

«شيماء كلاسيك»

وستكون الإثارة حاضرة في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، إذ يستقطب الشوط 12 من الخيول العالمية القوية أبرزها الفائز بسباق «بريدرز كب تيرف» «أوغست رودان»، ونجمة «كورونيشن كب» «ايملي أبجون»، و«سبيرت دانسر» للمدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون وصديقيه بيتر دون وجيد ماسون، نجم «كأس نيوم»، بالإضافة إلى «ريبلز رومانس» لجودلفين بطل «كأس سمو الأمير» في قطر الشقيقة.

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