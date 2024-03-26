4 آلاف طائرة "درون" تشارك في حفل ختام كأس دبي العالمي

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن الحفل الختامي للنسخة الـ28 من كأس دبي العالمي المقرر إقامته يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري سيكون على موعد مع عروض مبهرة على نحو لم يحدث من قبل.

ويشارك نحو 125 خيلاً من نخبة خيول العالم من 14 دولة، في المنافسة على أشواط أمسية كأس دبي العالمي البالغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

وأوضح النادي انه في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي، سيتم استخدام أحدث الطائرات المسيرة "درون"، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، حيث ستشارك 4000 طائرة "درون" متخصصة في تقديم عروض "بايروتكنيك" فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة (LED)، ما يوفر مدة طيران مثيرة على مدى 33 دقيقة وتشكيلات ديناميكية ثلاثية الأبعاد في السماء.

وقال بيان النادي: "من خلال مزامنة الأضواء وأشعة الليزر، يمكن للحضور أن يتوقعوا تجربة سلسة تتناسب مع نهاية مثالية للأمسية تستخدم فيها ثلاثة من أقوى أشعة الليزر في العالم ينبعث من كل منها شعاع بقدرة "600 واط" ستشكل اتصالاً قويًا بالكون، مع 12 عرضاً بأشعة ليزر حديثة بقدرة 70 واط، بنظام يرسم لوحة زاهية من الضوء والألوان.

ومن ناحيته قال اللواء دكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: "يتميز كأس دبي العالمي بعرضه الختامي المذهل، نسعى مع شركائنا لجعل هذا الحدث أفضل من أي وقت مضى، كما هو الحال دائماً".

وأضاف: "لا نود الخوض في التفاصيل، ولكن يمكنني التأكيد إن الحاضرين في الأمسية يمكنهم أن يتوقعوا رؤية شيء لم يروه من قبل".

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