غداً.. قرعة 5 أشواط في كأس دبي العالمي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام غداً الأربعاء قرعة 5 أشواط، يتقدمهم الشوط الرئيسي في النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي للخيول 2024، المقرر إقامته يوم 30 مارس الجاري، على مضمار "ميدان العالمي" في الأمسية التي يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد مشارك في السباق، وعلى ضوئها تتحدد حظوظه في السباق في ظل وجود بوابات أكثر تميزاً.

ومن المتوقع أن يشارك في النسخة الثامنة والعشرين 125 خيلاً، من الخيول التي تم اعتمادها، من 14 دولة، ويشارك في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي 12 خيلاً يتقدمهم حامل اللقب الياباني "أوشبا تيسورو"، للتنافس على جوائز مالية بقيمة 12 مليون دولار.

وتجرى قرعة الشوط الرئيسي بحيث يتم سحب أسماء الخيول بطريقة عشوائية، وفي الوقت نفسه اختيار رقم البوابة التي سينطلق منها بطريقة عشوائية أيضا.

وستجرى القرعة أيضاً لأشواط كل من "القوز سبرنت" لمسافة 1200 متر "عشبي"، والذي يشارك فيه 12 خيلا، و"دبي جولدن شاهين" لمسافة 1200 متر "رملي"، الذي يشارك فيه 14 خيلاً، و"دبي تيرف" للفئة الأولى لمسافة 1800 متر "عشبي" الذي يشارك فيه 16 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 5 ملايين دولار.

كما ستجرى قرعة الشوط الثامن "لونجين دبي شيماء كلاسيك" لمسافة 2410 أمتار، الذي يشارك فيه 12 خيلاً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 6 ملايين دولار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز