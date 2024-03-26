المصدر: دبي - البيان

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أجريت، أمس، قرعة 4 أشواط من الأمسية العالمية، وهي «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، و«جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية».

الشوط الأول

وأوقعت قرعة الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، بطل «كأس عبية» النجم السعودي «عسفان الخالدية» لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في البوابة رقم «7»، فيما ينطلق وصيف النسخة الماضية «بركة» لسلطان علي من البوابة رقم «11»، بينما حل «صني دو لوب» لحمد علي مرشد خميس المرر، بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، في البوابة رقم «1»، بينما كانت البوابة رقم «8» من نصيب «آر بي ريتش لايك مي»، لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس.

الشوط الثاني

وأسفرت قرعة الشوط الثاني «جودلفين للميل»، عن قوع بطل النسخة الماضية «آيزوليت» لـ «آر آر آر للسباقات»، في البوابة رقم «11»، فيما ينطلق ثالث «كأس السعودية» «سعودي كراون»، لـ «إسطبلات فيصل محمد القحطاني»، من البوابة رقم «9».

الشوط الثالث

وشهدت قرعة الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، وقوع خيول جودلفين الـ 3 المشاركة في الشوط، وهي «باشن آند جلوري» في البوابة رقم «3»، «سيسكاني» في البوابة رقم «6»، و«تراولرمان» في البوابة رقم «16». كما أسفرت القرعة عن وقوع «تاور أوف لندن»، في البوابة رقم «14».

الشوط الخامس

وأوقعت قرعة الشوط الخامس «ديربي الإمارات»، النجم الياباني «فوريفر يونق»، المتوج بلقب «الديربي السعودي»، في البوابة رقم «13»، فيما جاء «هنري ادمز» في البوابة رقم «7»، بينما حل «نيفي سيل» في البوابة رقم «12».

إجراء قرعة 4 أشواط من الأمسية

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