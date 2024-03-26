وليام نايت: لولا دبي لخاضت «فروست آت داون» رحلة خاطئة

المصدر: دبي –خالد المهيري

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أكد المدرب وليام نايت أنه لم يخطر في باله أبداً المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، مع المهرة المتميزة «فروست آت داون» لعبد الله المنصوري، التي ستخوض التحدي في شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، على المسار العشبي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار.

تجربة جديدة

وأضاف قائلاً: الخطة الأساسية كانت المشاركة في السباق التحضيري لـ «1000 جينيز الإنجليزي»، ولكني في الوقت ذاته شعرت أنه من الأفضل لها المشاركة في دبي، وتجريبها على الأرضية الرملية، خاصة أنها تنتمي للفحل الأمريكي «فروستد».

وواصل قائلاً: في البداية لم تكن النتائج جيدة، فقمنا بإراحتها، وشاركنا بعد ذلك في سباق «جميرا فيليز كلاسيك»، والذي قدمت فيه أداء مميزاً على الأرضية العشبية، وحلت في المركز الثالث.

بداية الخطة

وأكد وليام نايت أن الفارس جيم كراولي هو من شجع فكرة مشاركة «فروست آت داون» في شوط «القوز للسرعة» قائلاً: بعد تحقيق المركزين الثالث والثاني على التوالي في سباقات «كرنفال سباقات دبي»، قال لي الفارس جيم كراولي، لماذا لا تشركها في «القوز للسرعة»، لذا، خططت لإشراكها في «ند الشبا تيرف سبرنت»، في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»، والتي من خلالها حطمت الرقم القياسي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

واختتم حديثه قائلاً: لولا رحلة دبي، لربما طاردنا حلم الـ «1000 جينيز الإنجليزي»، وقدناها في رحلة خاطئة في السباقات، الآن نعمل على تطوير مستواها، حتى تتمكن من المنافسة على اللقب.

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