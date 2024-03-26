10.000 دولار لـ«الخيل الأفضل مظهراً»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن شركة «فاي للدعاية والإعلان» الإعلامية المتخصصة في الإعلانات الخارجية، ستحظى هذا العام بفرصة تقديم جائزة الخيل الأفضل مظهراً في الأمسية الأغلى والأرفع في الموسم، وقد رصدت جوائز بقيمة 10,000 دولار للفائزين في الأمسية، 1000 دولار لكل شوط عدا كأس دبي العالمي التي تبلغ جائزة أفضل الخيل مظهراً فيها 2000 دولار.

وقال علي عيسى جمعة المدير العام لشركة فاي للدعاية والإعلان: «كل الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق الخيل، وعلى رأسه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي لمنحنا هذه الفرصة رعاةً للجائزة، ونرجو أن تبهر الأمسية الجميع».

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