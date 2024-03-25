خيول الإمارات تتصدر بطولة دبي الدولية للجواد العربي بـ12 ميدالية ملونة

المصدر: وام

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توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الفائزين بالبطولات ال 6 الرئيسية في بطولة دبي للجواد العربي بنسختها الـ 21 والتي اختتمت منافساتها اليوم الأحد بمركز دبي التجاري العالمي.

شارك في البطولة 205 خيول من 15 دولة تنافسوا على جوائز مالية بلغت قيمتها 4 ملايين دولار.

وتصدرت خيول الإمارات المنافسات بالحصول على 12 ميدالية ملونة منها 3 ذهبيات، اثنين لمربط دبي للخيول العربية، وذهبية للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، و5 فضيات، و4 برونزيات، فيما حصلت سويسرا على 3 ذهبيات، والسعودية فضيتين وقطر برونزية.

وفاز الفحل "أف أي الرشيم" بالميدالية الذهبية لمربط دبي للخيول العربية، ونال الميدالية الفضية، "أي اس برينس" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السعودية عبر "سنداون كي أيه" لسلطان بن محمد الدوسري

وحصد مربط دبي للخيول العربية، الميدالية الذهبية في بطولة المهرات بعمر سنة، عبر المهرة "دي روي" وحصلت المهرة "الأريام حربة" ملك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان على الميدالية الفضية، ونالت "شامخة الهواجر" ملك عبدالله ثامر الحميدي من قطر الميدالية البرونزية.

وفازت "إي إس شارجة" ملك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالميدالية الذهبية في بطولة المهرات، ونالت المهرة "دي آسرة" لمربط دبي للخيول العربية الميدالية الفضية، فيما أكد مربط دبي للخيول العربية تألقه في الأمسية بإحراز الميدالية البرونزية عبر المهرة "دي ريسيل".

وفازت "دي عزيزة" ملك نايلا حايك من سويسرا بالميدالية الذهبية في بطولة الأفراس، وحصل مربط عجمان على الميدالية الفضية عبر "بسندرستيموشايلو"، ونالت "إيرفانا الشراع" ملك الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد، "اسطبلات الشراع" على الميدالية البرونزية.

وفي بطولة المهور بعمر سنة، فاز المهر "أتش أي اكسيلانت" ملك نايلا حايك من سويسرا، بالميدالية الذهبية، وجاءت "ع ج ربدان" لمربط عجمان في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال الميدالية البرونزية "إم زد أديب" ملك خليفة عبدالله النعيمي.

ونالت نايلا حايك من سويسرا الميدالية الذهبية للمرة الثالثة بصدارة بطولة المهور، عبر المهر "أر دي راجان" الذي فاز بالمركز الأول فيما أهدى المهر "حامد صارم" أول ميدالية للسعودية بالحصول على بالفوز بالمركز الثاني، وحصد الميدالية البرونزية "أي جي ساير" لمربط عجمان.

كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المرابط الحاصلة على أعلى الجوائز، حيث حصل مربط دبي على لقب المربط الأكثر فوزا بالميداليات الذهبية في تاريخ بطولة دبي للجواد العربي على مدار 20 عاما برصيد 21 ذهبية، فيما فاز مربط عجمان على جائزة الأكثر فوزا بالميداليات حيث حصل على (45 ميدالية) عبارة عن 13 ذهبية و9 فضيات و23 برونزية، وفاز الفحل مروان الشقب من قطر بلقب أكثر الفحول إنتاجا، ونالت السعودية جائزة أكثر الدول مشاركة في البطولة.

حضر ختام البطولة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعبدالرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة، وقصي عبيد الله عضو اللجنة المدير العام، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والملاك والمدربين من 15 دولة.

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