برج خليفة يستضيف قرعة كأس دبي العالمي للعام الثاني بعد غد

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن جدول فعاليات أسبوع كأس دبي العالمي الذي يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث العالمي الكبير الذي سيقام يوم السبت المقبل، إذ سيحتضن فندق أرماني في برج خليفة بعد غد، للعام الثاني على التوالي، قرعة النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي.

وستتجه الأنظار يوم الـ30 من الشهر الجاري إلى مضمار «ميدان» الذي يستضيف النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي ستتنافس على الألقاب التسعة للأمسية، ويبلغ مجمل جوائزها 30.5 مليون دولار.

وستشهد هذه النسخة مشاركة 124 حصاناً من 14 دولة، من بينها 33 بطلاً في سباقات الفئة الأولى، بينما ستعود 5 أبطال للدفاع عن الألقاب التي حققتها في النسخة الماضية.

وسيكون الصراع قوياً على لقب «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، خاصة بين النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019، و«سنيور بوسكادور» لشرف الحريري وجو بيكوك، والذي يسعى ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي.

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