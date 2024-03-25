أحمد بن سعيد يتوج أبطال «دولية دبي للجواد العربي»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أبطال النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، والتي اختتمت فعالياتها أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 205 خيول من 15 دولة تنافست على إجمالي جوائز مالية بقيمة 4 ملايين دولار.

وشهد فعاليات ختام البطولة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبدالرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة.

وتنافسن 42 خيلاً على 6 ألقاب في مسك ختام الحدث إلى جانب فضية وبرونزية المركزين الثاني والثالث، وهي: بطولة المهرات بعمر السنة، بطولة المهرات، بطولة الأفراس، بطولة المهور بعمر سنة واحدة، بطولة المهور، بطولة الفحول.

وتألق مربط دبي للخيول العربية وفاز بذهبيتين وحصد لقبي بطولة الفحول وبطولة المهرات بعمر سنة واحدة، بالإضافة إلى فضية وبرونزية بطولة المهرات.

وتوج مربط دبي للخيول العربية بذهبية بطولة الفحول بواسطة «اف اي الرشيم» محققاً المركز الأول، وحصد «فضية» البطولة «إ.س. برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وأحرز «سنداون كي ايه» لسلطان محمد بن جليميد الخرفاني الدوسري من السعودية «برونزية» المركز الثالث.

وافتتح مربط دبي للخيول العربية، انتصاراته بإحراز اللقب في بطولة المهرات بعمر سنة، عبر المهرة «دي روي»، وجاءت في المركز الثاني المهرة «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وحققت «شامخة الهواجر» لعبدالله ثامر الحميدي من قطر المركز الثالث.

وحصدت «إي إس شارجة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لقب بطولة المهرات، ونالت المهرة «دي آسرة» لمربط دبي للخيول العربية المركز الثاني، وأحرز مربط دبي للخيول العربية «برونزية» المركز الثالث عبر المهرة «دي ريسيل».

وحققت «دي عزيزة» لنايلا حايك من سويسرا لقب بطولة الأفراس، وجاء مربط عجمان في المركز الثاني عبر «بسندرستيموشايلو»، وحققت المركز الثالث «إيرفانا الشراع» للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.

وأحرز لقب بطولة المهور بعمر سنة، المهر «أتش أي اكسيلانت» لنايلا حايك من سويسرا، وجاء «ع ج ربدان» لمربط عجمان في المركز الثاني، وظفر بالمركز الثالث «إم زد أديب» ملك خليفة عبدالله النعيمي. وأضاف المهر «أر دي راجان» اللقب الثالث لنايلا حايك من سويسرا بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة المهور، وجاء المهر «حامد صارم» لسلطان حامد الحارثي من السعودية المركز الثاني، وحصد برونزية المركز الثالث «أي جي ساير» لمربط عجمان.

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