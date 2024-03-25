بوب بافرت: «نيوجيت» حصان قوي وعلينا الحذر من «لوريل ريفر»

المصدر: دبي – البيان

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يتطلع المدرب الأمريكي المخضرم بوب بافرت، إلى تحقيق المجد مجدداً في النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي، عبر الحصان المتألق «نيوجيت»، الذي يعد أبرز المرشحين لنيل اللقب العالمي، ومنح المدرب المخضرم انتصاره الخامس في تاريخ مشاركاته في السباق.

وأكد بوب بافرت جاهزية «نيوجيت» لخوض غمار الشوط العالمي، قائلاً: «أعلم أن البطل عاد بسرعة إلى السباقات عقب آخر انتصار له بداية الشهر الحالي في أمريكا، ولكنه حصان قوي، وقادر على التحمل، ويشارك في دبي وهو في أفضل حالته».

فارس مميز

وعن امتطاء الفارس المخضرم العائد عن الاعتزال فرانكي ديتوري للبطل، قال بافرت: «الشيء الذي يميز فرانكي ديتوري أنه يعد أحد الفرسان العظماء في عالم سباقات الخيل، ولا يحتاج أن يأخذ التعليمات من أي مدرب، لذلك لا أشعر بالقلق بشأن ما سيفعله مع الحصان».

كما تحدث المدرب المخضرم عن المنافسة الشرسة التي سيشدها الشوط الرئيس، مع وجود بطل النسخة الماضية، النجم الياباني «أوشبا تيسورو» و«لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت»، نجم شوط «برج نهار» في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» بداية الشهر الحالي، والذي أشرف المدرب الأمريكي سابقاً على تدريباته، قبل أن يتولى المهمة المدرب بوبات سيمار، قائلاً: «أنا أخوض التحدي مع أحد أبرز خيولي السابقة، إنه فعلاً حصان موهوب من العيار الثقيل، على جميع المشاركين الحذر والتحرك بسرعة إذا أرادوا اللاحق به مبكراً في السباق».

ذكريات جميلة

وعن انتصاراته في كأس دبي العالمي، قال بوب بافرت إنه لكل فوز كان له نكهة خاصة، فعلى سبيل المثال «كنتري جرامر» قدم سباقاً خيالياً مع الفارس فرانكي ديتوري، أما «أروجيت» كان من أعظم الخيول التي قمت بتدريبها على الإطلاق.

وأضاف: «انتصاري الأول كان مع «سيلفر شارم»، وكنت أقول في دواخلي هو في حالة جيدة، وسيفعلها، وبالنسبة لـ «كابتن ستيف» قد متشكك في أمره، ولكنه قدم أداء ساحراً، كأس دبي العالمي هو تحدٍ، وأنا أعشق التحديات، وإذا كان لديك حصان مميز، فيمكنك تحقيق الفوز».

العودة مجدداً

كما تحدث بوب بافرت عن مشاركة «هوبكنز» في شوط «دبي غولدن شاهين» قائلاً: «لقد حل في المركز الرابع العام الماضي، أنه في حالة أفضل هذا العام ، هو حصان قوي، كان لدي حصان آخر لهذا الشوط ولكن في نهاية المطاف فضلت عودته إلى دبي مجدداً، لأنني ببساطة متأكد من قدرته على المنافسة وتحقيق اللقب».

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