محمد الشحي لـ«البيان»: دبي ملتقى أبطال العالم

المصدر: دبي – خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تجمع الأبطال سنوياً في كأس دبي العالمي وأشواطها المصاحبة، بفضل الرؤية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حولت دبي إلى عاصمة عالمية لسباقات الخيل، وجعلت منها مثالاً يحتذى في المنطقة بهذا المجال.

أفضل سباق

وأضاف في تصريحات لـ«البيان» بمناسبة انطلاقة النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي السبت المقبل، أن فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما أعلن عن تأسيس السباق العام 1995، قال إنه سيكون أفضل سباق في العالم، وعندما ننظر إلى التاريخ قبل أكثر من 28 عاماً، فإننا نرى أن هذه الرؤية تحققت، إذ باتت الأمسية تستقطب سنوياً أفضل الخيول وأقواها عالمياً من كل القارات، إضافة إلى المقومات التي نمتلكها والبنية التحتية، وكذلك فرق العمل الاحترافية، سواء في هيئة الإمارات لسباق الخيل أو نادي دبي لسباق الخيل، التي نجحت في استقطاب هذه الخيول، وكذلك ثقة الملاك والمدربين في جودة وقوة سباقاتنا، وخاصة الأمسية العالمية.

خيول عالمية

وقال إن من يطالع القائمة النهائية للمشاركين في الأمسية العالمية، سوف يشاهد وجود أقوى الأبطال من كل دول العالم، وليس فقط في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، بل تمتد الأسماء المتميزة لتشمل باقي الأشواط المصاحبة، أبرزها شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، الذي سيشهد مشاركة أفضل الخيول العشبية في العالم في شوط واحد.

وأضاف أنه عندما تشاهد هذه المشاركات الضخمة من 14 دولة، من بينها 33 بطلاً من الفئة الأولى، و5 خيول عادت مرة أخرى إلى دبي للدفاع عن الألقاب التي حققتها في النسخة الماضية، هذا يعطيك مؤشراً قوياً بأن دبي هي ملتقى أبطال العالم.

ورشح المهندس محمد سعيد الشحي النجم الياباني «أوشبا تيسورو»، الذي توج باللقب العام الماضي، لخطف الأنظار والاحتفاظ باللقب الغالي في حال جهوزيته التامة.

أفضل الحالات

كما تحدث المهندس محمد سعيد الشحي عن حظوظ خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الأمسية، مؤكداً أن «مهيب» الذي سيشارك في شوط «دبي غولدن شاهين» في أفضل حالاته، إذ وجه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بأن لا نكثر مشاركات البطل خلال هذا الموسم، لكي يتسنى لنا الوقت لإعداده للمشاركة في الشوط.

وأضاف أن «بالحيل» الذي سيشارك في شوط «القوز للسرعة» قدم أداءً جيداً في الموسم، لذا نتوقع أن يحقق نتيجة إيجابية خلال السباق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المدرب مايكل كوستا لا يجازف إلا إذا رأى هناك فرصة قوية لتقديم الأداء الأفضل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز