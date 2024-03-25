«أوشبا تيسورو» X «ديرما سوتوجاكي».. مواجهة جديدة مسرحها الشوط العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى الخيول اليابانية لمواصلة مجدها في دبي من بوابة أمسية كأس دبي العالمي التي ستقام يوم السبت المقبل في مضمار «ميدان»، إذ سيمثلها في أشواط الأمسية 23 حصاناً من العيار الثقيل، هدفها حصد حصة الأسد في الحدث الدولي الكبير، ومنح «بلاد الشمس المشرقة» لقبها الثالث في تاريخ الشوط العالمي.

وسيشهد شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» في المضمار الرملي، وبرعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، مشاركة 4 خيول يابانية، يتقدمها النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ«شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» والذي سيدافع عن اللقب مجدداً، وفي حال نجاحه سيصبح ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين في سنتي 2018 و2019، ولكن المهمة لن تكون سهلة مع تواجد المنافس الياباني الآخر «ديرما سوتوجاكي» الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات».

وستكون هذه المواجهة الثالثة بين النجمين في أقل من عام، إذ حقق «ديرما سوتوجاكي» مركز الوصافة في سباق «بريدرز كب كلاسيك» الذي أقيم في أمريكا العام الماضي، وحل «أوشبا تيسورو» خامساً في الشوط ذاته، أما في المواجهة الثانية فحقق بطل كأس دبي العالمي مركز الوصافة في كأس السعودية الشهر الماضي، واكتفى بطل «ديربي الإمارات» بالمركز الخامس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز