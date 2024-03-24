اكتمال عدد الجياد المتأهلة إلى نهائيات بطولة دبي الدولية للجواد العربي

المصدر: وام

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وصل عدد الجياد المتأهلة إلى الأشواط الرئيسية الستة في نهائيات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، إلى 42 جواداً بختام منافسات اليوم الثاني من البطولة المقامة بمركز دبي التجاري بمشاركة 205 خيول من 15 دولة تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

وأقيمت اليوم 7 أشواط تأهيلية تضمنت شوطين لفئتي المهور بعمر سنة واحدة “أ” و“ب”، وشوط المهور عمر سنتين، وشوط المهور عمر ثلاث سنوات، وشوط الفحول بعمر من 4 إلى 6 سنوات، وشوط الفحول بعمر من 7 إلى 9 سنوات، وأخيرا شوط الفحول بعمر 10 سنوات فأكبر.

ويتأهل من أشواط اليوم 21 جواداً تنضم إلى الفائزين من أمس (21 جواداً) إلى النهائيات التي تقام غداً.

ويخصص اليوم الثالث والأخير للبطولة غداً لإقامة الأشواط الرئيسية من خلال 6 بطولات هي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور، وبطولة الفحول.

وتمثلت أبرز نتائج اليوم، في شوط المهور بعمر سنة واحدة “أ” الذي شارك فيه 9 مهور، في فوز المهر "أتش أي اكسيلانت" ملك نايلا حايك بصدارة هذا الشوط، بعدما سجل 91.75 نقطة، وحل المهر "قيصر أر جي" ملك نايلا حايك في المركز الثاني برصيد 91.52 نقطة، وجاء "كحيلة الريماس" لمربط الريماس للخيل، ثالثاً برصيد 91.17 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة واحدة "ب"، شارك 9 مهور، واستبعد مهران، فاز "إم زد أديب" ملك خليفة عبدالله النعيمي بالمركز الأول محققاً 91.67 نقطة، والثاني "ع ج ربدان" لمربط عجمان برصيد 91.5 نقطة، والثالث ربدان الهواجر ملك غانم محمد عبيد الهاجري.

وتصدر مربط عجمان شوط المهور بعمر سنتين، الذي شارك فيه 18 مهراً، عبر "أي جي ساير" الذي فاز بالمركز الأول برصيد 92.42 نقطة، وتلاه "دي شخر" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني بـ 92 نقطة، وجاء "سهم صارم" لمربط صارم للخيول العربية ثالثاً برصيد 91:92 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر ثلاث سنوات، شارك 17 مهراً، فاز المهر “أر دي راجان” لمالكه نايلا حايك، بالمركز الأول برصيد 92.83 نقطة، وفي المركز الثاني حل "حامد صارم" لسلطان حامد الحارثي برصيد 92.67 نقطة، وجاء "فهد ياس" لبخيت سعيد بخيت الكتبي في المركز الثالث برصيد 91.42 نقطة.

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